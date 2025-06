Les régions de Laâyoune et Provence-Alpes-Côte d’Azur renforcent leur coopération

Une délégation du Conseil de la région française Provence-Alpes-Côte d’Azur a effectué, lundi, une visite de travail à Laâyoune, en vue d’examiner les perspectives de renforcement de la coopération et du partenariat avec la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Lors de ce déplacement, la délégation française conduite par le vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en charge des Finances et des partenariats de coopération, Jean-Pierre Colin, a eu des rencontres avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la Province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ainsi qu'avec des membres du Conseil communal de Laâyoune du Conseil régional.



Ces échanges ont mis en avant la solidité des relations maroco-françaises et la dynamique de développement multisectoriel que connaît la région.



Ces rencontres ont également permis à la délégation française de s’informer des différents projets de développement réalisés ou en cours de réalisation, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



A cette occasion, une présentation a été faite aux membres de la délégation française par les représentants du Centre régional d’investissement, mettant en lumière le volume des investissements engagés dans ces provinces dans plusieurs secteurs porteurs, ainsi que les opportunités d’investissement dans des domaines économiques clés, notamment la pêche maritime, l’agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables.



L’accent a également été mis sur les projets structurants en matière d’infrastructures, ainsi que les potentialités offertes dans les domaines du transport et de la logistique pour renforcer le rayonnement de la région aux niveaux national et international.



Dans une déclaration à la presse, le Chef de la délégation française a exprimé son admiration pour la dynamique de développement et les progrès notables que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra à tous les niveaux, soulignant que cette visite a permis aux membres de la délégation de s’enquérir de près des différents projets et programmes à vocation de développement lancés dans cette partie du Royaume.



M. Colin a souligné l’importance de cette visite, qui vise à explorer les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux régions dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment celui de l’énergie.



Par la même occasion, les membres de la délégation française ont visité plusieurs projets structurants réalisés ou en cours de réalisation, et ont pu constater la qualité des infrastructures éducatives, sportives, sociales, économiques et de santé, inscrites dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume.



Ces visites ont concerné, notamment, la Cité des métiers et des compétences, la Faculté de médecine et de pharmacie, le Centre hospitalier universitaire ainsi que le Village sportif.