La Guinée surclasse la Mauritanie

Dans un match sans véritable enjeu, la Guinée s'est imposée face à la Mauritanie par 1 but à 0, dimanche soir au Grand stade de Marrakech, dans un match de la troisième et ultime journée du premier tour (groupe A) du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018).

L'unique réalisation des Guinéens a été inscrite par Ibrahima Sory Sankhon au quart d'heure de jeu.

Déjà éliminée de la compétition, la Guinée termine la phase de poules à la troisième place avec 3 points, derrière le Maroc et le Soudan (7 points), alors que la Mauritanie est dernière après avoir enregistré trois défaites consécutives.