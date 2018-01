La FRMF somme le Raja à tenir une assemblée extraordinaire

Serait-ce le début de la fin des misères que traîne depuis belle lurette la demeure rajaouie ? La Fédération Royale marocaine de football vient de sonner la fin de la récréation, annonçant via un communiqué, relayé sur son site officiel, que l’assemblée générale ordinaire du Raja, tenue le 12 courant, n’a pas épuisé tous les points inscrits à l’ordre du jour.

Partant de là, la FRMF appelle le président du Raja, section football, à fixer une date dans un délai ne dépassant pas trente jours en vue de tenir l’assemblée générale extraordinaire du club. Une AGE qui devrait déboucher sur l’élection d’un président et des membres du bureau en présence de l’ensemble des adhérents que compte le club. Bien entendu, les quatorze membres radiés auparavant par le président sortant, Saïd Hasbane doivent eux aussi prendre part à l’opération de vote.

Le communiqué fédéral ajoute que la Commission de gouvernance et de déontologie aura la charge d’effectuer un suivi rigoureux de toutes les étapes qui précédent les travaux de cette assemblée tant attendue.

L’instance fédérale n’a pas manqué dans son communiqué de solliciter toutes les composantes de la famille des Verts de s’unir afin de mettre fin aux différends et de faire prévaloir l’intérêt du Raja.

Il était donc plus qu’approprié de voir l’intervention de l’instance fédérale pour sortir le Raja de cette terrible crise qui n’a que trop duré, affectant au plus haut point joueurs, staffs technique et administratif du club. Continuer à enfoncer l’équipe, à la prendre en otage pour une question d’ego entre certains prétendants au fauteuil présidentiel pourrait la conduire au pied du mur pour ne pas dire à un gouffre dont les conséquences ne pourraient être que fâcheuses.

Si certains Rajaouis jouent avec le feu, d’autres doivent se montrer raisonnables, faisant prévaloir le bon sens en vue de mettre fin à cette mascarade. Le temps presse et la plus haute instance gérant le football national, la FRMF s’entend, a vu juste de passer à l’acte pour limiter les dégâts. Sachant que le Raja abordera à partir du mois prochain sa campagne en Coupe de la CAF où il ne lui est pas permis de se contenter de faire de la figuration. La phase de poules de la C2 continentale doit être un strict minimum, surtout après les dernières performances du FUS, demi-finaliste de cette épreuve deux fois de suite, et du WAC lauréat de la Ligue des champions.

Il y a lieu de souligner en fin que le communiqué de la FRMF n’est pas uniquement destiné au Raja mais également à bien d’autres clubs qui n’ont pas encore tenu leurs assemblées générales et qui doivent le faire avant le 15 mars prochain, et ce en vue de parachever le processus de passage en Société à objet sportif à la fin de la saison 2017-2018.