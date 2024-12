La Défense civile fait état de 12 Palestiniens tués par des frappes israéliennes

L'agence de Défense civile de la bande de Gaza a fait état mercredi d'au moins 12 Palestiniens tués par des frappes israéliennes, sur fond de pourparlers en vue d'une trêve dans la guerre qui dévaste le territoire palestinien depuis plus de 14 mois.



Dix personnes ont été tuées à l'aube lorsqu'une frappe israélienne a touché la maison de la famille Al-Daour à Beit Lahia (nord) où des déplacés s'étaient réfugiés, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.



Un enfant a été tué et plusieurs personnes blessées dans une autre frappe qui a visé une maison à Jabalia, également dans le nord du territoire, où les forces israéliennes ont concentré leurs opérations au cours des dernières semaines.

Un autre Palestinien a péri lorsque sa tente a été frappée pendant la nuit dans le secteur d'Al-Mawassi, dans la région méridionale de Khan Younès, a indiqué M. Bassal.



Plus tard mercredi, le directeur de l'hôpital Kamal Adwan de Beit Lahia, Hossam Abou Safiyeh, a déclaré à l'AFP que "des tirs et des obus de chars" avaient provoqué un incendie dans l'unité de soins intensifs, obligeant l'établissement à déplacer des patients, dont certains souffrant de brûlures.

L'armée israélienne a indiqué examiner ces déclarations.

Les Etats-Unis ont dit mardi faire preuve d'un "optimisme prudent" quant à la perspective d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas.



Le mouvement islamiste palestinien a pour sa part déclaré que des discussions menées à Doha en vue de parvenir à un accord de cessez-le-feu, associé à la libération d'otages retenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens détenus par Israël, étaient "positives".

Et selon une source proche des pourparlers, une délégation israélienne est arrivée lundi à Doha pour rencontrer des médiateurs, information que les autorités israéliennes n'ont pas confirmée.



La guerre a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas qui a entraîné la mort de 1.208 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.

Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées sur le sol israélien, dont 96 restent otages à Gaza, parmi lesquelles 34 déclarées mortes par l'armée.



Plus de 45.059 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles sur la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.