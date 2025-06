Au moins 30 morts suite aux pluies de mousson en Inde

Des inondations et des glissements de terrain, survenus après des pluies de mousson ces deux derniers jours, ont tué au moins 30 personnes dans le nord-est de l'Inde, selon un nouveau bilan officiel dimanche.



Des responsables des services de gestion des catastrophes ont précisé que huit personnes étaient décédées dans l'Etat d'Assam, et neuf dans celui d'Arunachal Pradesh, essentiellement dans des glissements de terrain.



Cinq autres ont trouvé la mort dans l'Etat voisin de Mizoram, ont déclaré les autorités de l'Etat. Six personnes ont perdu la vie dans l'Etat de Meghalaya et au moins deux autres dans ceux de Nagaland et de Tripura.

Le précédent bilan des pluies torrentielles dans le nord-est de l'Inde, donné samedi, faisait état de cinq morts dans l'Etat d'Assam.



Les inondations et les glissements de terrain meurtriers liés à la pluie sont fréquents en Asie du Sud pendant la période de la mousson, mais les experts affirment que le changement climatique en accroît la fréquence et la gravité. Des dizaines de personnes meurent chaque année pendant la saison des pluies en Inde, pays de 1,4 milliard d'habitants.

Une alerte rouge a été émise pour plusieurs zones de la région Nord-Est après les pluies incessantes des derniers jours.



Les rivières gonflées par les pluies diluviennes - y compris le puissant Brahmapoutre, qui prend sa source dans l'Himalaya et traverse le nord-est de l'Inde avant de se jeter dans son delta au Bangladesh - ont débordé dans toute la région.



L'armée indienne a déclaré avoir sauvé des centaines de personnes "lors d'une opération massive" dans l'Etat de Manipur. "Des personnes ont été déplacées vers des endroits plus sûrs", a précisé l'armée samedi. "De la nourriture, de l'eau et des médicaments essentiels ont été fournis", selon elle.