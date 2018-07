La Chambre des représentants rend hommage aux meilleurs bacheliers

La Chambre des représentants a organisé, lundi, une réception en l'honneur des élèves ayant obtenu les meilleures notes au baccalauréat 2018.

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a félicité les nouveaux bacheliers pour leur persévérance et les efforts déployés tout au long de l’année pour décrocher leur bac, tout en les appelant à contribuer aux efforts de l’édification du Maroc de l'avenir.

"La conjoncture actuelle exige un sens de patriotisme ouvert et davantage de persévérance pour satisfaire les attentes du peuple marocain", a souligné M. El Malki, cité par un communiqué de la Chambre.

Pour sa part, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a salué cette louable initiative, la première du genre, qui a pour objectif d’inciter les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes.

A cette occasion, des prix d'encouragement ont été remis aux 40 élèves issus des différentes régions du Royaume et qui ont obtenu une moyenne supérieure à 19/20.