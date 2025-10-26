La CGEM Marrakech-Safi met l’accent sur l’emploi des jeunes et la dynamique territoriale

Le Bureau de la CGEM Marrakech-Safi s’est réuni, mardi 21 octobre 2025 à Marrakech, sous la présidence de Mohsine Berrada El Azizi, pour sa séance mensuelle consacrée à l’examen du bilan des activités régionales et à la planification des actions à venir. Cette rencontre a connu une forte participation des membres et la présence de Chadia Rouhi, directrice régionale de l’ANAPEC, invitée d’honneur de la session.



Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques stratégiques, notamment la formation professionnelle, la loi de Finances 2026, ainsi que les leviers de soutien à l’investissement et au développement territorial. L’accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs économiques et institutionnels afin de dynamiser l’employabilité des jeunes dans la région.



A cette occasion, Chadia Rouhi a présenté en avant-première un nouveau dispositif d’insertion dédié aux chercheurs d’emploi non diplômés, récemment lancé par l’ANAPEC. Ce programme vise à faciliter leur intégration dans le marché du travail et à répondre aux besoins des entreprises en main-d’œuvre qualifiée.



Le président Mohsine Berrada El Azizi a salué cette initiative et a appelé les membres de la CGEM Marrakech-Safi à s’en approprier les mécanismes, soulignant l’importance de l’implication du secteur privé dans la promotion de l’emploi et de l’inclusion économique des jeunes au sein du tissu productif régional.