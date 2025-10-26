La CGEM Marrakech-Safi met l’accent sur l’emploi des jeunes et la dynamique territoriale

-
Royal Air Maroc renforce ses vols domestiques vers les provinces du Sud du Royaume
-
Les supply chains au cœur de la souveraineté économique et de la compétitivité des entreprises
-
Le Port Dakhla Atlantique, levier de prospérité régionale, au centre d’une rencontre au Parlement de Westminster
-
Rapport sur les EEP accompagnant le PLF : Près de 179,72 MMDH d'investissements prévus en 2026
-
BAD/ASIF: un dialogue stratégique sur le développement du continent
Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques stratégiques, notamment la formation professionnelle, la loi de Finances 2026, ainsi que les leviers de soutien à l’investissement et au développement territorial. L’accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs économiques et institutionnels afin de dynamiser l’employabilité des jeunes dans la région.
A cette occasion, Chadia Rouhi a présenté en avant-première un nouveau dispositif d’insertion dédié aux chercheurs d’emploi non diplômés, récemment lancé par l’ANAPEC. Ce programme vise à faciliter leur intégration dans le marché du travail et à répondre aux besoins des entreprises en main-d’œuvre qualifiée.
Le président Mohsine Berrada El Azizi a salué cette initiative et a appelé les membres de la CGEM Marrakech-Safi à s’en approprier les mécanismes, soulignant l’importance de l’implication du secteur privé dans la promotion de l’emploi et de l’inclusion économique des jeunes au sein du tissu productif régional.