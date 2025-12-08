Les IMME, un maillon stratégique de l'appareil productif national

L'enquête a été menée auprès

Les industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (IMME) constituent un maillon stratégique de l'appareil productif national, a affirmé, vendredi à Casablanca, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.Ces industries approvisionnent des filières essentielles telles que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’eau et l’électricité, et occupe ainsi une place centrale dans le développement industriel du Royaume, a fait savoir M. Mezzour qui s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de la 13ème édition du Salon international de la sous-traitance et des partenariats industriels (SISTEP industriel), organisée par la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques (FIMME).D'après le ministre, les IMME, qui connaissent une progression notable, mobilise aujourd’hui près de 75.000 compétences et génère un chiffre d’affaires annuel supérieur à 80 milliards de dirhams (MMDH), confirmant leur potentiel de création de valeur et leur rôle structurant dans les chaînes industrielles.Toutefois, ces industries demeurent confrontées à plusieurs défis déterminants, a-t-il relevé, notant que l'un des enjeux majeurs pour le secteur des IMME réside dans l'adoption élargie des énergies renouvelables afin de réduire son empreinte carbone.Le secteur des IMME est également appelé à renforcer son intégration locale, à accompagner davantage les chantiers industriels d'envergure engagés par le Royaume, a ajouté M. Mezzour, soulignant que des investissements additionnels s’avèrent indispensables pour consolider la contribution de ces industries aux grands projets nationaux.De son côté, Abdelhamid Souiri, président de la FIMME et du Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité Industrielle (GIPSI), a indiqué le SISTEP industriel 2025, tenu sous le thème "Modernisation, sécurité industrielle, innovation et souveraineté nationale des IMME", reflète la volonté commune des acteurs publics et privés de renforcer la compétitivité nationale, de stimuler l’innovation et de consolider une base industrielle solide, résiliente et pleinement tournée vers l’avenir.Cette année, a-t-il poursuivi, le salon se structure autour du secteur des IMME, de SIPEX (espace consacré à la sécurité industrielle et à la prévention) et de SITEC-IMME (salon réservé à l'innovation technologique et aux entreprises créatives du secteur), ce qui reflète la volonté d'offrir une vision complète et intégrée de l'industrie marocaine de demain, laquelle se veut performante, innovante et sécurisée.Lors de cette cérémonie, la FIMME a conclu deux conventions de partenariat avec la Fédération marocaine du Conseil et de l'Ingénierie (FMCI) et Cluster industrie navale du Maroc.En outre, six trophées SISTEP 2025 ont été décernés respectivement à M. Mohamed Fikrat, président du directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) et ancien président du GIPSI, ainsi qu'à l'Agence nationale des Ports (ANP), au groupe Cosumar, au groupe Riva Industries, à l'Observatoire Marocain des Risques et à l'Institut IPA (Ingénierie professionnelle académie).Réunissant plus de 120 exposants issus de plusieurs pays africains et plus de 400 marques, ce salon, qui s'est tenu sous l'égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, a mis en avant le savoir-faire marocain et a favorisé l’interconnexion entre filières industrielles, la diffusion de technologies avancées et l’accélération de la transition énergétique et numérique.Le programme du SISTEP industriel 2025 a été riche de conférences thématiques, de rencontres B2B, de démonstrations techniques et de présentations dédiées aux start-up et à la recherche appliquée, qui avaient pour but de générer de nouvelles opportunités d’affaires et de renforcer la montée en puissance industrielle du Royaume.