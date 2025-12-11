Transformation digitale des entreprises : Sage lance une nouvelle étape de son "Sage Africa Tour" au Maroc

Sage, leader mondial des solutions de gestion, a organisé l'étape marocaine du "Sage Africa Tour", un rendez-vous pensé pour rendre accessibles les technologies qui transforment aujourd’hui la gestion et la performance des entreprises.



L’événement, accueilli au Studio des Arts Vivants, a réuni près de 600 participants, parmi lesquels dirigeants, décideurs technologiques, utilisateurs et clients des solutions Sage, indique un communiqué de Sage.



"Notre ambition a été d’offrir aux entreprises marocaines une lecture simple, concrète et directement exploitable de technologies qui façonnent déjà leur quotidien. En rapprochant l’innovation des usages réels, nous avons voulu rappeler que la digitalisation n’est pas un enjeu éloigné mais une opportunité immédiatement accessible", a déclaré Abdellah Marrakchi, directeur général de Sage Maroc, cité dans le communiqué.



Cette étape du "Sage Africa Tour" a mis en lumière les investissements réalisés par Sage dans l’intelligence artificielle, domaine dans lequel l’éditeur s’est engagé depuis plus d’une décennie.



Contrairement aux modèles génératifs généralistes, conçus pour produire du contenu mais susceptibles d’erreurs, Sage a choisi de développer une IA (intelligence artificielle) dédiée aux métiers de la gestion, centrée sur la fiabilité et la maîtrise des normes comptables, fiscales et financières.



Cette technologie s’appuie sur cinq modèles de langage spécialisés, travaillant de manière complémentaire afin de sécuriser les opérations et d’éviter les erreurs qui peuvent peser lourd dans les décisions financières. Cette approche permet d’accompagner efficacement les directions financières, les PME et les grandes entreprises dans la modernisation de leurs processus.



L'événement a également permis d’ouvrir la réflexion sur les évolutions réglementaires en préparation, notamment la réforme de la facturation électronique qui devrait entrer en vigueur au Maroc en 2026.



Cette transition structurante mobilisera l’ensemble du tissu économique et nécessitera une adaptation progressive des outils de gestion. Sage a rappelé son engagement à accompagner les entreprises marocaines dans cette étape, en proposant des solutions capables de faciliter la mise en conformité tout en automatisant les tâches clés liées à la facturation et au traitement de la donnée financière.



À travers cette tournée panafricaine, Sage a instauré un format immersif qui a permis de clarifier des concepts souvent réservés aux spécialistes. Le cloud, l'IA, la data ou encore la facturation électronique ont été présentés sous un angle pédagogique et opérationnel, afin d’aider les organisations à mieux comprendre leurs impacts concrets sur la productivité, la conformité et le pilotage de l’activité.



Les démonstrations et retours d’expérience ont offert aux participants une vision claire des usages et des bénéfices apportés par les nouvelles générations de solutions de gestion.



L’étape marocaine du "Sage Africa Tour" a confirmé l’importance du Royaume dans la dynamique continentale de digitalisation. Dans un contexte où les entreprises marocaines accélèrent leur transformation vers des modèles plus agiles et davantage pilotés par la donnée, Sage a réaffirmé son rôle d’acteur engagé, capable d’accompagner cette transition grâce à des technologies conçues pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires.



Avec cette édition, Sage a consolidé sa position de partenaire technologique de confiance, en plaçant l’innovation au service de la compréhension, de la conformité et de la performance des organisations marocaines.



Laâyoune: Inauguration d'une école de la deuxième chance, orientée vers les métiers du sport

Laâyoune, 09/12/2025 (MAP)- Une nouvelle école de la deuxième chance -nouvelle génération- orientée vers les métiers du sport, a été inaugurée, mardi à Laâyoune, à l'initiative de l'ONG Tibu Africa et de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Inaugurée par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada et le président fondateur de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, cette structure pédagogique, première du genre à l'échelle régionale, vise à soutenir un modèle éducatif innovant qui place le sport, la compétence et l’inclusion au service de la jeunesse de la région.



Cette nouvelle école, destinée principalement aux jeunes en situation de décrochage scolaire et passionnés par le sport, offre un programme riche et diversifié, qui se décline en trois axes. Le premier ayant trait à la formation et l’acquisition des compétences techniques et comportementales, le deuxième porte sur l'expérience professionnelle dans les structures sportives et les programmes d’éducation par le sport, tandis que le troisième axe concerne l'immersion dans le monde de l’entreprise et l’accompagnement à l’insertion professionnelle.



L'établissement, qui dispose d’un cadre d’apprentissage moderne et inclusif, abrite plusieurs salles polyvalentes ainsi que des infrastructures sportives. Il s'inscrit dans le cadre d'un dispositif visant à offrir aux jeunes un environnement stimulant, propice à la créativité, à l’apprentissage et à la construction d’un projet de vie durable.



Ainsi, le parcours scolaire comprend notamment des modules sur l’animation et le coaching sportif, l’apprentissage des langues, des bootcamps sur l’éducation financière et l’entrepreneuriat sportif, des stages pratiques, des entretiens en présence d'acteurs de l’industrie sportive et des activités sportives à dimension régionale et nationale.



Dans une déclaration à la MAP, M. Zariat a indiqué que cette école de la deuxième chance va offrir aux jeunes de la région un cadre structuré qui renforce leurs compétences, révèle leurs talents et les prépare à devenir des acteurs responsables, autonomes et pleinement impliqués dans la dynamique de développement des provinces du Sud du Royaume.



Plus de 50 jeunes bénéficiaires intègrent cette première promotion afin de libérer leur potentiel et d’acquérir des compétences techniques et comportementales essentielles, telles que la communication, le leadership, la rigueur et la confiance en soi, a-t-il fait savoir.



Par ailleurs, M. Berrada et la délégation qui l'accompagne se sont rendus au lycée collégial "Allal Ben Abdellah" inscrit au programme "Collèges pionniers", où les élèves suivent des cours de soutien dispensés lors des vacances scolaires, en vue d’améliorer le niveau d'apprentissage de base dans plusieurs matières.



Ces cours de soutien visent à combler les lacunes observées chez les élèves en vue d'une reprise dans les meilleures dispositions, favorisant ainsi leurs chances de réussite.

