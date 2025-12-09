Dr. Issam El Maguiri : L’IA fait émerger un nouvel humanisme pour la profession comptable

L'intelligence artificielle donne des ailes à la profession, la durabilité lui montre la voie et les talents en sont le moteur



«L'intelligence artificielle, la transition durable et la formation des talents ne sont plus des thèmes périphériques» pour la profession comptable marocaine, affirme Dr. Issam El Maguiri soulignant qu’« elles deviennent les fondations d'un nouveau contrat social et professionnel».Loin de subir les changements imposés par la révolution numérique et les impératifs de durabilité, la profession a choisi de les anticiper et d’en devenir l’architecte, assure-t-il.Pour cet expert-comptable, ancien président de l’Ordre des experts-comptables (OEC), «l'intelligence artificielle n'est plus une promesse abstraite» dans la mesure où elle transforme déjà le cœur des métiers de la profession, automatise les tâches répétitives, fiabilise les contrôles et libère l'esprit critique et le jugement professionnel.Responsable de la publication de la revue du 10e Congrès de l’Ordre des experts comptables, organisée du 13 au 14 novembre derniers à Rabat sur le thème «IA, durabilité, talents : La stratégie gagnante», Issam El Maguiri note que «l'expert comptable devient un superviseur augmenté, garant de la conformité de l'éthique et contribue à la souveraineté numérique nationale ». Ce, de la tenue juridique à la veille réglementaire, de la data analytics à la supervision des risques.Par conséquent, il apparaît clairement que l’IA est « loin d'être un substitut», mais «agit comme un partenaire exigeant» qui amplifie la valeur du discernement humain et oblige à la rigueur.De l’avis de l’expert, l’intelligence artificielle permet aussi d’ouvrir «la voie à une gouvernance plus réactive, à des missions prédictives ainsi qu'à un conseil en toute matière enrichi par la donnée et la modélisation».Pour autant, faut-il s’inquiéter de cette mutation technologique? S’il reconnaît que ce changement pose des questions éthiques profondes, comme la transparence des algorithmes, la responsabilité en cas d'erreur, la protection des données et biais systémiques, Dr. Issam El Maguiri soutient que «l'enjeu est de conserver la maîtrise humaine sur la machine ». Et pour cela, estime-t-il, il est important que l'IEA soit expliqué, audité et gouverné.Quoi qu’il en soit, «l'expert comptable, par sa culture du contrôle et de la preuve, est idéalement placé pour en devenir le garant. (Aussi) dans un monde où la confiance se dématérialise, il demeure le dépositaire de la responsabilité», rappelle-t-il.En ce qui concerne la durabilité, qui bouleverse le sens même de la performance, il apparaît aujourd’hui que «les entreprises ne se jugent plus à la seule aune de leurs résultats financiers, mais de leur impact sur l'environnement, la société et la gouvernance», fait-il remarquer relevant dans ce cas que l'ESG devient le nouveau langage de la transparence et l'expert comptable son traducteur naturel.Qu’il s’agisse du reporting extra-financier, de l’analyse des risques climatiques, d’audit carbone ou d’évaluation d'impact, il apparaît clairement que ses missions s'étendent à la mesure du long terme.Bien que l'économie durable ne soit pas une contrainte, elle constitue cependant «une opportunité - celle de réconcilier performance et responsabilité. Et l'IEA, bien utilisé, peut en devenir un accélérateur : modélisation énergétique, optimisation et conservation des ressources, gouvernance prédictive, économie circulaire. »S’agissant des talents, il explique que l'IA redéfinit la nature des compétences et du rôle de l’humain mais ne remplacera pas ce dernier. Et pour cause: «Le savoir-faire technique ne suffit plus, il faut le marier à la créativité, à la pensée critique, à la communication et à la conscience éthique».Pour lui, le talent de demain sera hybride, capable de dialoguer avec les algorithmes, de comprendre les enjeux ESG et de donner du sens à la donnée. Et surtout, explique-t-il, «les jeunes générations, en quête d'équilibre des sens, ne rejettent pas l'exigence, elles rejettent l'absurde».Dr. Issam El Maguiri en est persuadé: l'IA peut rendre la profession à la fois plus désirable et plus vivable, à condition d'être intégrée dans une culture d'apprentissage, de confiance et d'innovation.Il en arrive à la conclusion que «c'est un nouvel humanisme professionnel qui se dessine, celui d'une profession à la fois technologique, durable et humaine ».En dépit de toutes ces évolutions, «l'expert comptable de demain sera le stratège du futur». Il participera à la souveraineté numérique du Maroc, accompagnera la transition écologique et sociale et participera à la formation des talents qui verront vivre cette ambition.Par ailleurs, poursuit-il, si «l'intelligence artificielle donne des ailes à la profession, la durabilité lui montre la voie et les talents en sont le moteur», a-t-il conclu assurant qu’ensemble, ils réinventeront la profession comptable marocaine, capable d'allier performance et responsabilité, vitesse et sagesse, innovation et humanité.