Le Roadshow "Morocco Now" fait escale en Allemagne

La marque marocaine d'investissement et d’export “Morocco Now” fait escale en Allemagne dans le cadre d’un roadshow économique, organisé du 8 au 12 décembre dans plusieurs villes allemandes, pour poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l’offre Maroc à l’international.



Conduite par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, cette tournée, qui concerne les villes de Berlin, Munich et Stuttgart, est l’occasion de présenter aux décideurs institutionnels et économiques allemands les atouts compétitifs du Maroc ainsi que les nombreuses opportunités d’investissement dans des secteurs industriels à fort potentiel.



La délégation, qui comprend l’ambassadeur du Royaume en Allemagne, Zohour Alaoui, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir, et plusieurs directeurs du ministère, a également pour objectif de renforcer les relations économiques bilatérales et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération avec les entreprises et institutions allemandes, rapporte la MAP.



L’étape Allemagne du roadshow "Morocco Now" intervient après celles des Émirats arabes unis, de l’Espagne, des Pays-Bas et de Belgique. Elle est placée sous le thème “Créer des synergies pour des partenariats durables” et vise à mobiliser les décideurs des secteurs de l’automobile, de la mobilité électrique, de l’électronique et de l’énergie, qui offrent d’importantes synergies entre le Maroc et l’Allemagne et représentent un fort potentiel de coopération bilatérale.