Le Maroc invité d’honneur du Salon des marchés touristiques africains à Dakar

La première édition du Salon des marchés touristiques africains (SMTA) dédiée à la valorisation du tourisme africain et à la coopération régionale, s’est ouverte, lundi à Dakar, avec la participation du Maroc comme invité d'honneur.



Placé sous la thématique "Voyager, investir, partager: Le tourisme africain en mouvement", cet événement réunit des professionnels du tourisme, des investisseurs, des tour-opérateurs, des hôteliers, des compagnies aériennes, et des experts internationaux de divers horizons, venus à Dakar pour examiner les moyens de promouvoir le tourisme, la culture, l’artisanat et le transport.



S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a souligné que le choix du Royaume comme invité d'honneur de ce salon symbolise la profondeur d'une relation unique en Afrique, faite de respect, de confiance et de proximité humaine. "Le Maroc retrouve au Sénégal non pas un simple partenaire, mais une terre sœur, où l’on se sent accueilli, compris et estimé", a-t-il dit.



A cette occasion, le diplomate marocain a mis en exergue l'évolution remarquable enregistrée par le tourisme marocain ces dernières années, avec 17,4 millions de visiteurs en 2024, soit un record historique, générant ainsi 113 milliards de dirhams, soit 7280 milliards de francs CFA, rapporte la MAP.



Cette dynamique s'est amplifiée en 2025, dans la mesure où le Maroc a franchi, à fin novembre, le cap des 18 millions de touristes, dépassant les performances de l’année précédente, s'est-il réjoui.



Pour M. Naciri, ces résultats confirment que le tourisme est devenu l’un des piliers majeurs de notre économie nationale: il crée des centaines de milliers d’emplois, soutient l’artisanat, dynamise les territoires, renforce les infrastructures et contribue directement aux équilibres macroéconomiques du pays.



Fort de cette expérience, le Maroc est résolument déterminé à œuvrer, aux côtés du Sénégal frère, pour bâtir un tourisme africain authentique, durable et culturellement enraciné, un tourisme qui valorise nos identités, protège nos patrimoines et crée de la prospérité pour nos populations, a encore souligné M. Naciri.



En participant à ce salon, le Maroc réaffirme son engagement à avancer main dans la main avec le Sénégal, dans l'esprit de la vision commune de nos deux Chefs d’État, pour faire de la culture un moteur de rapprochement, d’unité et de développement, a-t-il conclu.



De son côté, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou BA, a souligné que ce salon tend à reconquérir la place de l'Afrique dans l'échiquier du tourisme mondial et à donner à notre continent une voix forte et crédible dans un secteur en pleine mutation, notant que le continent dispose de potentialités incomparables pour développer un tourisme diversifié et durable, capable de répondre aux attentes les plus variées des visiteurs.



"Aujourd'hui, l'Afrique connaît une croissance de 9% des arrivées internationales en 2024, contre une moyenne mondiale de 5%", a-t-il dit, indiquant que ce dynamisme témoigne d'un vent de renouveau qui souffle sur notre continent, à l'image de la vitalité de nos autres secteurs économiques.



Organisé du 8 au 11 décembre, ce salon prévoit des expositions des produits touristiques mondiaux, des animations culturelles et gastronomiques, des conférences, des panels et tables rondes sur le financement du tourisme et un forum sur le tourisme halal, outre une conférence internationale sur le tourisme de croisière.