L'inflation américaine mènera-t-elle à la récession ?

L'inflation rapide des prix à la consommation aux Etats-Unis masque les signes d'un ralentissement économique qui pourrait menacer la pérennité de la croissance actuelle.



Alors que les dépenses de consommation personnelle nominales ont augmenté de 3,4 % entre octobre 2021 et mars 2022 (le mois le plus récent pour lequel des données sont disponibles), la prise en compte de la hausse des prix montre que les dépenses de consommation personnelle sont restées globalement stables. Et les ventes au détail corrigées de l'inflation semblent encore pires, étant stables depuis mars 2021.



Ce ralentissement se reflète également dans les données d'opinion publique. Un sondage CNBC-Momentive le mois dernier a révélé que plus de la moitié des Américains ont déjà moins dîné au restaurant et que plus d'un tiers ont réduit leur conduite ou annulé un abonnement mensuel. Ces réductions de dépenses pourraient s'intensifier : 40 % des répondants ont déclaré que si les prix plus élevés persistaient, ils envisageraient d'annuler des vacances ; et 76 % craignent que des prix plus élevés ne les obligent à repenser leurs choix financiers.



Renforçant ces conclusions, l'inflation a poussé l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan à son point le plus bas en une décennie - plus bas même qu'au printemps 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué une brusque augmentation du chômage et une grave contraction économique.



La stagnation des dépenses et l'assouplissement des plans de dépenses futures ne devraient pas surprendre, étant donné que l'inflation a réduit les salaires réels de la plupart des travailleurs. Jusqu'à présent, les consommateurs ont largement maintenu leurs dépenses courantes, malgré l'impact de la hausse des prix sur le budget des ménages. Mais cela ne durera pas éternellement, et cela pourrait même ne pas durer dans la seconde moitié de l'année.



Les dépenses de consommation représentent la part du lion de l'économie américaine, mais les entreprises tournées vers l'avenir pourraient également prévoir un ralentissement. Le mois dernier, une enquête de la Réserve fédérale américaine de Philadelphie a montré que les entreprises manufacturières avaient les attentes nettes les plus faibles d'augmentation de l'activité future depuis décembre 2008 - les profondeurs de la Grande Récession. Plus de 85 % des entreprises ont déclaré que les prix de leurs intrants avaient augmenté.



De même, dans une enquête menée en avril auprès des petites entreprises par la Fédération nationale des entreprises indépendantes, seulement 4 % des entreprises ont déclaré que les trois prochains mois seraient un bon moment pour se développer, une baisse de plus de moitié par rapport aux six mois précédents. L'automne dernier, il était plus courant pour les entreprises de s'attendre à des ventes plus élevées au cours des trois prochains mois; maintenant, 12 % d'entreprises de plus s'attendent à une baisse des ventes au cours des trois prochains mois qu'à une hausse des ventes.



Certes, de nombreux autres indicateurs suggèrent que la reprise reste sur la bonne voie. Mais ces résultats sont troublants, car ils indiquent la possibilité que les consommateurs stagnent et que les ménages et les entreprises deviennent de plus en plus pessimistes. En conséquence, la Réserve fédérale américaine doit faire correspondre ses plans – et sa rhétorique – à toutes les données. Alors que le président de la Fed, Jerome Powell, parle de relever les taux d'intérêt «rapidement» à un niveau où la politique monétaire ne stimule plus la demande, les faucons du comité d'élaboration des politiques de la banque centrale poussent à une action encore plus agressive. Par exemple, James Bullard, le président de la Federal Reserve Bank de St. Louis, veut voir le taux directeur de la Fed atteindre la fourchette de 3,25 à 3,5 % d'ici la fin de l'année.



Ce chemin peut finalement être nécessaire. Mais compte tenu des feux jaunes clignotants – y compris le ralentissement de la croissance du salaire moyen nominal en avril – la Fed devrait veiller à ne pas s'enfermer dans une ligne de conduite particulière en conditionnant imprudemment les attentes du marché avec une rhétorique belliciste. Après tout, les faucons de la Fed surestiment peut-être à quel point il sera difficile de refroidir l'économie.



Normalement, la Fed doit provoquer des licenciements pour ralentir l'économie. Mais le marché du travail d'aujourd'hui est tendu en raison de postes vacants excessifs, et non de niveaux d'emploi élevés. Il sera plus facile de réduire les postes vacants que de provoquer des licenciements.



De plus, les conditions financières réagissent déjà rapidement – ​​et de manière préventive – à un resserrement monétaire potentiel, avec des rendements des bons du Trésor en hausse et des taux hypothécaires fixes à 30 ans passant d'environ 3 % au début de l'année à plus de 5 % ce mois-ci. En plus de ces développements, la guerre de la Russie en Ukraine et le ralentissement économique en Chine refroidiront l'économie américaine dans une certaine mesure, réduisant encore le fardeau de la Fed.



En outre, les anticipations d'inflation à long terme sont raisonnablement stables, ce qui signifie qu'il devrait être plus facile pour la Fed de réinitialiser l'inflation à court terme aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 1970 et 1980, lorsque les anticipations à long terme devaient être rétablies à partir de rayure.



La Fed est tombée douloureusement derrière la courbe tout au long de 2021. Ne voyant pas à quel point les pressions inflationnistes se construisaient, elle a versé de l'essence sur une économie qui tournait déjà à plein régime. Si les conditions économiques ralentissent plus brusquement que ne le prévoit la Fed, elle devra réagir plus rapidement à un assouplissement en 2022 qu'à un renforcement en 2021.



Que les Etats-Unis connaissent une récession au cours de la prochaine année pourrait être en jeu.



Michael R. Strain

Directeur des études de politique économique à l'American Enterprise Institute.