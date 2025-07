Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation : Ouverture des souscriptions à la subvention du pèlerinage 1447H

La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation a annoncé, vendredi, l’ouverture des souscriptions à la subvention financière du Hajj, pour ses adhérents éligibles souhaitant accomplir le rite du pèlerinage au titre de la saison 1447H/2026.



Dans ce cadre, les adhérents souhaitant bénéficier de la subvention avant l’accomplissement du Hajj 1447H/2026 sont amenés à déposer leur dossier de candidature auprès des cellules régionales administratives de la Fondation ou à l’envoyer par voie postale au siège central situé à Rabat, et ce, du 21 juillet au 08 août 2025, conformément à la période fixée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour le recouvrement du montant forfaitaire des frais du pèlerinage 1447H/2026, indique un communiqué de la Fondation.



Par ailleurs, les adhérents n’ayant pas pu déposer leur dossier de candidature à temps ou ceux ayant accompli leur pèlerinage en passant par une agence de voyages, sont habilités à soumettre leur demande de remboursement après leur retour du Hajj, et ce, au plus tard le 31 octobre 2026.



Améliorée au fil du temps, la Fondation octroie désormais une subvention financière de 50.000 DH pour les adhérents classés à l’échelle 9 ou inférieure, ou ceux percevant un salaire mensuel de moins de 5000 DH brut et ne disposant pas d’échelle équivalente à celle de la fonction publique.

Par ailleurs, une subvention de 40.000 DH est octroyée aux adhérents classés à l’échelle 10 ou similaire ayant atteint l’âge de 64 ans ou plus, au plus tard le 20 mai 2026.



La subvention des frais de pèlerinage a été lancée, il y a plus de 20 ans, et a depuis connu de multiples ajustements, dans l’objectif de mieux répondre aux besoins des adhérents. En effet, ladite subvention s’est vue étendre aux adhérents classés à l’échelle 10 ou similaire, âgés d’au moins 64 ans.



De plus, le montant des subventions a été revalorisé à plusieurs reprises pour accompagner la hausse des frais du Hajj, tels que fixés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.



À fin 2024, cette prestation a enregistré plus de 4.400 bénéficiaires pour un coût total avoisinant les 120 millions de dirhams.

Pour de plus d'informations, la Fondation invite les intéressés à consulter le site web de la Fondation : fm6education.ma, notamment la rubrique Pèlerinage : https://fm6education.ma/pelerinage.