Alessio Postiglione : Au Maroc, le football est un véritable accélérateur du développement

Le football représente "un véritable accélérateur du développement" au Maroc, à la faveur des grands investissements et des projets structurants d’infrastructures, lancés conformément à la Vision Stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné l’expert italien Alessio Postiglione, auteur de l’ouvrage "Football, politique et pouvoir".



"Au Royaume du Maroc, le football n'est plus seulement un sport. Il est devenu un langage national, un vecteur de diplomatie et un véritable accélérateur du développement", a indiqué le journaliste et universitaire italien, dans une interview à la MAP, à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône.



Il a relevé, à cet égard, que l'essor ayant suivi l'épopée des Lions de l'Atlas au Mondial du Qatar a déclenché un boom en termes d’investissements et de projets structurants, entre autres.



Evoquant les préparatifs du Royaume pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, l’universitaire italien a qualifié de "défi sportif" et de "projets-pays" ces manifestations footballistiques continentale et planétaire, en faisant appel exclusivement à l’expertise et la main-d’œuvre marocaines.



Dans cette perspective, le nombre de stades pour la CAN s’est multiplié avec des installations rénovées à Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir, en plus du Grand Stade Hassan II de Casablanca, destiné à devenir une icône mondiale, a-t-il dit.



Plus encore, a-t-il poursuivi, ces investissements ne se limitent pas au football, mais ils font partie d’un plan d'infrastructures plus vaste incluant les transports, le réseau ferroviaire, les ports, aéroports et zones logistiques, entre autres.



"Le football se positionne ainsi en fer de lance d'une stratégie de développement durable et inclusive", a soutenu l’expert italien, soulignant que Sa Majesté le Roi a mis l'accent, à maintes reprises, sur le rôle du sport comme moteur du développement humain et de la cohésion sociale, outil de soft-power et levier d'inclusion.



Après avoir mis en relief les réformes menées sous l’Impulsion Royale et qui ont transformé le Maroc en un hub régional incontournable, il a insisté sur le rôle indéniable des grandes structures sportives comme l'Académie Mohammed VI de football et le Complexe Mohammed VI de football.



M. Postiglione a noté que les provinces du Sud du Royaume ne sont pas en reste dans cette dynamique vertueuse, puisqu’un plan de développement intégré a été initié dans la région pour la réalisation d’infrastructures sportives modernes et de centres de formation pour jeunes.



Ces installations, construites pour accueillir des événements nationaux et internationaux, ne sont pas seulement des vitrines sportives, mais également des outils de cohésion sociale et d'attractivité touristique, a-t-il précisé.



Pour l’expert italien, le Maroc a réussi à s’engager dans un processus irréversible de réformes, notamment démocratiques, économiques et sociales avec l’ambition de faire du sport un pont entre les cultures et les peuples.