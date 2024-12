L'indice des prix des actifs immobiliers recule de 0,4% au troisième trimestre 2024

Selon les chiffres publiés par Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), en glissement annuel, l’indice des prix des actifs immobiliers a reculé de 0,4% au titre du troisième trimestre de l’année 2024.



Ce recul s’explique par les baisses de 0,5% des prix des biens résidentiels, de 0,6% de ceux des terrains et de 0,9% de ceux des biens à usage professionnel, ont indiqué BAM et l’ANCFCC dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au troisième trimestre 2024.



D’après la même source, « le nombre de transactions a affiché un repli de 13,1%, recouvrant des diminutions de 14,8% pour le résidentiel et de 29,2% pour les biens à usage professionnel. En revanche, les ventes des terrains ont enregistré une hausse de 3,4% ».



Dans le détail, les prix du résidentiel ont reculé de 0,5% au cours de la même période suite à la baisse des prix de 0,4% pour les appartements, de 0,8% pour les maisons et de 1,9% pour les villas.



Selon les données recueillies, les transactions ont baissé, pour leur part, de 14,8%, avec des diminutions de 14,9% pour les appartements, de 12% pour les maisons et de 20,1% pour les villas.



Il ressort des mêmes chiffres qu’en glissement annuel, les prix du foncier ont baissé de 0,6% et le nombre de transactions a progressé de 3,4% au terme du troisième trimestre de l’année 2024.



Au niveau professionnel, les données montrent que les prix ont baissé de 0,9%, en raison des diminutions de 0,7% pour les locaux commerciaux et de 2,4 % pour les bureaux. Dans le même temps, elles suggèrent e outre que les transactions ont reculé de 29,2%, reflétant des baisses de 31,8% des ventes des locaux commerciaux et de 17,7% de celles des bureaux.



En ce qui concerne la tendance du marché immobilier par ville, la Banque centrale et l’ANCFCC indiquent que les prix ont enregistré une diminution de 0,6% à Rabat, avec des baisses de 0,8% des prix des biens résidentiels et de 7,5% de ceux des actifs à usage professionnel et une hausse de 0,8% de ceux des terrains.



Quant aux transactions, les deux institutions constatent qu’elles « ont reculé de 25,1%, avec des baisses de 25% pour les biens résidentiels, de 25,7% pour les terrains et de 26,5% pour les actifs à usage professionnel ».



Il est à noter que les prix sont ressortis en baisse de 1% au cours du troisième trimestre 2024 à Casablanca. D’après les explications de BAM et de l’ANCFCC, ce recul traduit les « diminutions de 0,5% pour les biens résidentiels, de 2,7% pour les terrains et de 2,2% pour les biens à usage professionnel ».



Il est important de noter que les ventes ont parallèlement diminué de 30,1%, avec des baisses de 28,6% pour les biens résidentiels, de 41,7% pour les terrains et de 33,3% pour les actifs à usage professionnel.



« A Marrakech, les prix ont connu une baisse de 0,5%, recouvrant un recul de 1,2% des prix des biens résidentiels et des hausses de 0,1% de ceux des terrains et de 1% de ceux des actifs à usage professionnel », ont-elles également fait savoir dans leur note sur la tendance globale du marché immobilier au troisième trimestre 2024.



La même source fait en outre état d’un repli de 53,5% des transactions durant cette même période, reflétant des baisses de 56,4% des ventes des biens résidentiels, de 34,1% de celles des terrains et de 65,8% de celles des biens à usage professionnel.



Enfin, « à Tanger, l’indice des prix a affiché une progression de 0,1%, en lien avec la hausse de 0,6% des prix du résidentiel. A l’inverse, les prix ont diminué de 3% pour les terrains et de 5,3% pour les actifs à usage professionnel », a-t-on par ailleurs appris.



Quant aux ventes, la note indique qu’elles ont accusé une diminution de 9,6%, recouvrant des replis de 11,4% pour le résidentiel et de 21,3% pour les biens à usage professionnel et une hausse de 7,1% pour les terrains.



Il est important de signaler qu’en glissement trimestriel, les prix du résidentiel ont affiché une stagnation, recouvrant une hausse de 0,6% des prix des maisons, une stabilité de ceux des appartements et une baisse de 0,9% de ceux des villas.



Pour ce qui est des transactions, les données suggèrent qu’elles ont diminué de 30,4%, recouvrant des baisses de 31,4% pour les appartements, de 11,2% pour les maisons et de 22,8% pour les villas.



Alain Bouithy