L'hommage de l’OM à ses champions

Le bureau dirigeant de l’Olympique Marocain organise, lundi prochain à Témara, à l’occasion de son centenaire, une cérémonie durant laquelle un vibrant hommage sera rendu à une panoplie de ses anciens et actuels champions, indique le club dans un communiqué.

Seront ainsi célébrés notamment la légende vivante de l’athlétisme marocain, Saïd Aouita, champion olympique et du monde du 5.000m et détenteur de plusieurs records, la double championne du monde du 400m haies et médaillée de bronze aux JO de Sydney, Nezha Bidouane, ainsi que le champion du monde du 1.500 m en salle et médaillé de bronze aux JO de Londres, Abdalaati Iguider, précise la même source.

Seront également honorés les entraîneurs Abdelkader Kada et Mohamed Bouihiri, le dirigeant et ancien ministre Ahmed El Ouardi, l'ancienne athlète Fatima El Faquir, vainqueur du premier titre africain (400m haies) et première Marocaine, aux côtés de Malika Hadki, à avoir pris part aux Jeux olympiques (Munich-1972).