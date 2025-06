L'équipe "Robotics For Future" de Moulay Yacoub remporte le premier prix mondial en robotique aux Etats-Unis

L'équipe de robotique "Robotics For Future" relevant du lycée qualifiant 11 Janvier dans la commune de Moulay Yacoub (province de Moulay Yacoub), a remporté le premier prix mondial lors de l’un des plus prestigieux concours internationaux de robotique, organisé à l’Institut polytechnique de Worcester (Worcester Polytechnic Institute – WPI) aux Etats-Unis, avec la participation de 108 équipes représentant différents pays.



Selon un communiqué de la province de Moulay Yacoub, cette consécration couronne la dynamique soutenue que connaît la province dans les domaines de la formation et de l’innovation, et reflète clairement l’attention particulière accordée au soutien et à l’encouragement de la jeunesse et des talents locaux, que ce soit à travers un appui direct à la participation du club aux compétitions nationales et internationales, ou par le financement de projets structurants favorisant un environnement propice à la créativité et à l’excellence.



Parmi ces initiatives, figure notamment le financement d’un espace dédié à la robotique, aménagé au profit de l’équipe, pour un montant de 271.750 dirhams, dans le cadre du programme de soutien au développement humain des générations montantes. Un projet novateur est également prévu pour l’année 2025 dans le même cadre.



Ce projet vise, selon la même source, à encourager la créativité, développer les compétences numériques et les aptitudes techniques en robotique et en programmation dans la province, à travers un partenariat entre le Comité provincial de développement humain, la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que l’Association Matrix pour l’éducation, le développement culturel et social.



Ce projet a été lancé à l’occasion du 20e anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), pour un coût global de 600.000 dirhams, au profit de plus de 4000 élèves des établissements scolaires de la province.



L’équipe "Robotics For Future" est rentrée au Maroc dans la nuit du 17 juin, et a été accueillie à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca par le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province, lors d’un moment de célébration bien mérité de cette victoire mondiale, véritable source de fierté pour la province et le Royaume du Maroc.



L’équipe "Robotics For Future" incarne un modèle exemplaire du potentiel des jeunes marocains lorsqu’ils bénéficient de confiance et de soutien. Elle a déjà accumulé plusieurs distinctions internationales honorables, faisant d’elle un symbole national et régional de réussite, et un message d’espoir quant à la place du jeune Marocain dans le monde, soulignant l’importance d’investir dans ses capacités et de stimuler sa créativité pour qu’il contribue activement aux dynamiques de développement.