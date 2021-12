L'engagement du Royaume en faveur du développement de l’Afrique réaffirmé devant l’UA à Addis-Abeba

L’engagement du Royaume en faveur du développement de l’Afrique et de la prospérité du citoyen africain a été réitéré, mercredi à Addis-Abeba, lors de la première réunion par visioconférence du Sous-Comité des Représentants Permanents de l’Union Africaine, chargé des questions économiques et des Affaires commerciales, présidée par le Maroc.



La présidence marocaine de ce Sous-comité n’a pas été fortuite et intervient par conséquent sur la base de la vision du Royaume, qui favorise la voie de la solidarité, de la paix et de l’union et réaffirme l’engagement en faveur du développement du Continent et de la prospérité du citoyen africain, "tout en mettant à profit les moyens et le génie des peuples africains pour réaliser les aspirations de nos peuples", a affirmé l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Union Africaine et de la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi qui présidait cette session.



La présidence marocaine compte, avec le concours de tous, insuffler une dynamique accélérée à ce Sous-comité, devenu pour la première fois plénier, de sorte à ce qu’il soit en phase avec le nouveau contexte socio-économique, marqué par de multiples défis, mais également offrant plusieurs opportunités, a relevé M. Arrouchi.



"Notre Sous-Comité Plénier est appelé à contribuer activement à la réalisation d’un certain nombre de projets d’aspects économique et commercial, en gardant à l’esprit les priorités exigeant une action rapide, à savoir la nécessité et l’urgence d’une reprise économique de notre Continent après une première récession économique depuis 25 ans, dans laquelle il plonge suite aux impacts socio-économiques de la pandémie de la Covid-19, l’aboutissement accéléré et réussi de la ZLECAf en tant que projet phare de l’Agenda 2063 et la préservation des intérêts vitaux de notre Continent dans le cadre des partenariats, sur la base du principe gagnant-gagnant", a soutenu le diplomate marocain.



Pour ce faire, M. Arrouchi a mis l’accent sur l’impératif d’une "implication effective de nous tous dans le cadre d’une synergie de coordination accrue pour contribuer aux objectifs escomptés, en étroite coordination avec le Département de développement économique, du commerce, de l’industrie et de l’exploitation minière, ainsi qu’avec le Secrétariat de la ZLECAf et tout autre organe pertinent".



"Je tiens à informer cette auguste assemblée qu’un projet de calendrier d’activités sera soumis au Sous-Comité pour examen dans les meilleurs délais, afin de nous permettre de répondre efficacement aux objectifs qui sont assignés à ce Sous-Comité dans le cadre de son mandat", a annoncé le diplomate marocain.



M. Arrouchi a souligné que le secrétariat dont dispose le Sous-comité est devenu un Département stratégique de la Commission de l’UA, après la réforme de celle-ci. Ce Département qui couvre désormais des thématiques et des stratégies continentales grandioses qu’il faut veiller à leur mise en œuvre réussie, a-t-il dit.



La première réunion du Sous-comité intervient en prélude de la 43ème session du Comité des Représentants Permanents de l’UA préparatoire au Sommet prévu en février 2022.

Le Maroc préside ce sous-comité pour un mandat de deux ans (2021-2023).