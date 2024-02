"L'apprentissage des langues entre aspirations et défis" au centre d’une rencontre pédagogique à Dakhla

"L'apprentissage des langues entre aspirations et défis" a été au centre d'un cours inaugural académique organisé, mercredi à Dakhla, à l’initiative du Centre régional des métiers d'éducation et de formation (CRMEF) de Dakhla-Oued Eddahab au titre de l’année de formation 2023-2024.



L'organisation de cette rencontre pédagogique, à travers laquelle le CRMEF de Dakhla-Oued Eddahab lance le programme annuel de ses activités régionales et internationales, intervient conformément aux ambitions du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, visant à renforcer et à soutenir le domaine linguistique, notamment les langues étrangères.



A l'ouverture de ce cours inaugural, le professeur émérite à l'Université Hassan II de Casablanca, Abdelmajid Bouziane, a indiqué que cette initiative académique s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de l’enseignant pour promouvoir l’opération d'enseignement des langues au Maroc, compte tenu de l’importance que revêt cette question à tous les niveaux.



Il a plaidé pour la mise en oeuvre du cours linguistique dans un système marqué par certains défis auxquels sont confrontés les apprenants pendant l'enfance (plurilinguisme et dialectes…), au primaire (bilinguisme., multilingue...), et au niveau de l’enseignement secondaire (l'impact de la technologie et la barrière de la langue pour accéder à l'enseignement supérieur..).



M. Bouziane a expliqué que la mise en œuvre de ces modalités nécessite de comprendre et d’opérationnaliser un ensemble de concepts complexes (autoformation), et de procéder à des réformes profondes dans le système (programmes et cursus, formation des enseignants, réhabilitation de l’enseignant, intégration de la technologie, leadership et gouvernance... ), en adoptant une approche systématique.

Il a présenté, dans ce sillage, des propositions pratiques de mise en œuvre liées à l'enseignement des fonctions linguistiques à travers des concepts.



L'orateur a recommandé, dans ce sens, de partir d'une idée générale lors de l’élaboration des leçons du manuel scolaire, de procéder à sa matérialisation selon un calendrier fixé, de formuler les résultats obtenus selon la taxonomie de "Bloom" en prenant en considération la pédagogie différentielle lors de l’élaboration des stratégies d’enseignement, et de procéder à une évaluation des apprentissages et de l'efficacité des stratégies adoptées.



M. Bouziane a souligné que le professeur, qui joue un rôle important dans le processus d'enseignement des langues, est appelé à être un acteur actif et motivateur du changement, et doit investir dans la formation continue (autoformation) et la recherche procédurale, avec la nécessité de maîtriser les langues étrangères afin de bénéficier des expériences étrangères et de ne pas se limiter à les copier, et de s’ouvrir aux matières et autres spécialités, notamment les sciences de l'éducation, en plus de développer ses compétences soft skills et technologiques.



Il a également appelé à l'amélioration de l'ouverture sur l'environnement scolaire ou d'autres facteurs qui contribuent à accélérer ou à entraver l'apprentissage, la connaissance des caractéristiques de l'apprenant bénéficiaire et la progressivité lors de l’élaboration du programme.



Par ailleurs, M. Bouziane a mis l’accent sur les raisons qui ont conduit à la diffusion de la langue anglaise, dont notamment son statut mondial, en tant que langue commune des sciences et technologies, l’évolution de la recherche didactique dans cette langue qui a bénéficié de la démocratisation d'internet et de ses contenus et de la contribution de multiples partenaires (organismes étrangers, société civile, universités étrangères..).