Forum arabo-africain sur l’Entreprise et les droits de l’Homme à Marrakech

La ville de Marrakech abritera, les 24 et 25 juin courant, le Forum arabo-africain sur l’Entreprise et les droits de l’Homme, organisé par la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH), sous le thème "Pour un dialogue régional en faveur d’une économie responsable et respectueuse des droits humains".



Organisé en partenariat avec plusieurs départements ministériels, institutions nationales et agences onusiennes, ce forum s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques, tenues à l’instar du Forum africain sur l’Entreprise et les droits de l’Homme, organisées depuis 2022 et le Dialogue arabe tenu en octobre 2024 à Doha, indique la DIDH dans un communiqué.



Cet évènement a pour objectif d’encourager le dialogue et l’échange des expériences et de renforcer le respect des droits de l’Homme dans le cadre des activités des entreprises et l’appui au développement durable dans la région arabo-africaine, précise la même source.



Ce Forum vise également l’exploration des pistes de coopération régionale, de partage des bonnes pratiques ainsi que des leçons tirées de la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, à même de renforcer l’engagement dans les dynamiques du développement durable dans la région arabo-africaine, rapporte la MAP.



Plus de 200 participants seront attendus, représentants de pays de la région arabe et africaine, d’organisations onusiennes, internationales et régionales, d’entreprises publiques et privées, d’institutions nationales des droits de l’Homme, d’organisations de la société civile, ainsi que de chercheurs universitaires et experts spécialisés.



Les travaux de ce Forum seront enrichis par des interventions de personnalités de haut niveau des pays de la région et des hauts responsables d’organismes internationaux et régionaux, et comporteront aussi l’organisation de panels thématiques et d’un espace d’exposition d’initiatives et de programmes des institutions participantes, conclut le communiqué.