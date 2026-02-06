Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Plus de 13.900 entreprises créées à fin novembre dernier

Un total de 13.937 nouvelles entreprises ont été créées à fin novembre 2025 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).



Ces créations d'entreprises sont réparties entre les personnes morales (7.879) et les personnes physiques (6.058), ressort-il du dernier tableau de bord général de l'OMPIC.



Ainsi, la ville de Tanger arrive en tête avec 10.433 nouvelles entreprises, suivie de Tétouan (1.812), Larache (518), Al Hoceima (351), Ksar El Kébir (339), Chefchaouen (167), Ouezzane (135), Assilah (128) et Targuist (54).



Par secteur d'activité, le commerce s'accapare la part du lion avec 43,93% des entreprises créées, suivi des services divers (16,49%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (15,52%), des transports (8,25%), des industries (6,79%), des hôtels et restaurants (4,7%), du secteur des TIC (2,25%), des activités financières (1,41%) et de l'agriculture et pêche (0,66%).



Par forme juridique, 63,5% des entreprises créées sont des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), suivies des SARL (36,2%), puis les SA et les autres formes (0,1% chacune).



Au niveau national, le nombre d'entreprises créées s'est établi à 100.859 unités à fin novembre 2025, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.



Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 31.363 entreprises créées, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13.937), Rabat-Salé-Kénitra (12.878), Marrakech-Safi (11.371), Fès-Meknès (6.877) Sous-Massa (6.842), l'Oriental (5.670), Laâyoune-Sakia El Hamra (3.742), Dakhla-Oued Ed-Dahab (2.757), Béni Mellal-Khénifra (2.497), Drâa-Tafilalet (2.168) et Guelmim-Oued Noun (757).