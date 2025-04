L’ONU, "seul cadre légitime" pour traiter du différend régional autour du Sahara marocain

L'Organisation des Nations Unies et le processus onusien sont le “seul cadre légitime” pour traiter du différend régional artificiel créé autour du Sahara marocain, a indiqué, lundi à Tachkent (Ouzbéksitan), le Président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.



"Certaines parties ont pris l'habitude d'exploiter les forums internationaux pour soulever la question du Sahara marocain en dehors du cadre de l'Organisation des Nations-Unies et du processus onusien, qui restent le seul cadre légitime pour traiter ce différend régional artificiel”, a dit M. Ould Errachid, qui intervenait lors d’un débat public en marge de la 150è assemblée de l’UIP).



"Une telle attitude déviante traduit des positions qui ne participent pas du souci de défendre les intérêts des populations ni d’une volonté réelle de contribuer aux efforts visant à parvenir à une solution politique à ce différend régional artificiel", a-t-il dit.



Il s’agit, en fait, d’une intention préméditée d’exploiter la question du Sahara marocain à "des fins géopolitiques étroites, au service d'agendas planifiés dans les coulisses et préparés de manière incompatible avec les principes de l'Organisation (des Nations-Unies), y compris l'autodétermination", a souligné le président de la Chambre des conseillers, rappelant qu’il est lui-même représentant élu des habitants des provinces du sud dans les conseils locaux et régionaux, et fils du Sahara marocain, plus précisément de la ville de Laâyoune, plus grande ville de la région.



Le responsable a, par ailleurs, souligné que les espaces de dialogue et de consultation, à l’instar de l’Assemblée de l’UIP, doivent rester des forums d’échange de points de vue et de coordination des efforts sur des questions d'intérêt commun, loin de toute considération ou ordre du jour étroit, d'une manière qui serve la stabilité et la paix régionales et internationales, favorise la compréhension entre les peuples et permette d'atteindre les objectifs de l’organisation.



M. Ould Errachid a, d’autre part, souligné l’importance du thème de la 150è assemblée de l’UIP, "L'action parlementaire pour le développement social et la justice sociale", relevant que ce thème reflète l’engagement renouvelé de l’organisation à renforcer le rôle des parlements nationaux en faveur du développement durable.



Il a saisi l’occasion pour saluer la décision du président de l'Assemblée Générale des Nations Unies de nommer l'ambassadeur et représentant permanent du Maroc, auprès de cette organisation pour co-faciliter le processus de négociation onusien relative aux modalités de la déclaration politique du prochain Sommet mondial du développement social.



Cette reconnaissance de l'ONU “reflète la confiance placée par la communauté internationale en le Maroc en tant qu'acteur responsable et engagé” et représente une “reconnaissance méritée des efforts considérables déployés par le Maroc sous la sage direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour renforcer et consolider les piliers de l'Etat social et réaliser la justice sociale, qui est l'un des principaux piliers du nouveau projet de développement du Royaume du Maroc”, a ajouté M. Ould Errachid.