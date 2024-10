L’ONMT lance le premier vol direct entre le Maroc et l'Islande

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a annoncé le lancement, à partir du 17 octobre, du premier vol direct reliant le Maroc à l'Islande, opéré par la compagnie aérienne islandaise Play Airlines.



"Opérée par la compagnie aérienne islandaise low-cost Play Airlines, cette première route aérienne régulière reliera Reykjavik, capitale de l’Islande, à Marrakech à raison de deux vols hebdomadaires", indique l'ONMT dans un communiqué, précisant que ce premier vol direct intervient à la suite de l’accord stratégique scellé entre l’ONMT et Play Airlines qui prévoit, outre le lancement de vols, des actions de communication conjointe ciblant les voyageurs en provenance d’Islande et d’Amérique du Nord.



La destination Maroc bénéficiera du hub de Reykjavik reliant les marchés scandinaves et l’Europe occidentale à l’Amérique du Nord, puisque Play Airlines opère au niveau de cinq aéroports en Amérique du Nord, à savoir New York, Washington, Baltimore, Boston et Toronto, souligne la même source.



Le programme de vols entre le Maroc et Play Airlines a ainsi été mis en place de sorte à pouvoir aussi assurer des liaisons entre les Etats-Unis et le Maroc via Reykjavik, rapporte la MAP.



Doublement des capacités aériennes



L’Islande figure parmi les marchés stratégiques de la destination Maroc. Plusieurs actions et opérations commerciales ont été initiées par l’ONMT à destination des marchés scandinaves dont l’organisation d’un Light Tour du 27 au 30 mai 2024 au niveau de quatre capitales scandinaves, où plus de 150 opérateurs scandinaves ont été prospectés.



Au niveau de l’aérien, l’ONMT a réussi à doubler la capacité aérienne à partir de la Scandinavie pour l’hiver 2024 en nouant des partenariats historiques avec les principales compagnies aériennes des pays de l’Europe du Nord.



Le programme de renforcement des capacités aériennes au niveau de cette région comprend 21 vols hebdomadaires directs reliant notamment Stockholm, Copenhague, Helsinki, Oslo, Reykjavik aux deux principales destinations touristiques marocaines Marrakech et Agadir.