L’OCK complique les choses au MAT

L’Olympique Club de Khouribga a réussi à remporter une victoire étriquée face au Moghreb de Tétouan, pour le compte de la 11ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, au Complexe OCP, devant des gradins vides.

L’unique but de la rencontre a été signé Adam Ennaffati, en première mi-temps (37’), dominée par l’OCK qui a créé de nombreuses opportunités qui n’ont pas été exploitées tandis que l’équipe adverse était incapable d’inquiéter les Khouribguis lors de cette période.

Au cours du deuxième half, les Phosphatiers battaient en retraite, laissant l'initiative aux hommes de Fertout, qui cherchaient à travers une série de tentatives d’atteindre les filets des locaux, profitant des erreurs de la défense locale.

Les Phosphatiers ont inscrit un deuxième but suite à un coup franc mais il a été refusé par l’arbitre Mhih pour un hors-jeu imaginaire. Les visiteurs ont dominé les débats lors de la deuxième période et auraient pu égaliser à maintes reprises. Les changements effectués par le coach Simondi n’ont rien apporté. Le MAT a exercé un pressing constant sur la défense khouribguie et les rares contre-attaques de l’Olympique manquaient de vitesse. Ainsi le match s’est soldé sur une victoire de l’OCK qui a donné une bouffée d’oxygène au Onze khouribgui, après trois défaites consécutives.

A noter que l'entraîneur du Chabab Rif Al Hoceïmi, Pedro Benali, a assisté à ce match puisque la prochaine confrontation de l’Olympique de Khouribga sera contre le CRA.