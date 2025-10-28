L'Inde et la Chine vont reprendre les vols directs, un signe de détente de leur relations

L'Inde et la Chine continentale vont reprendre dimanche leurs vols directs, plus de cinq ans après leur suspension, une décision importante pour le commerce et le signe d'un apaisement des tensions entre les deux géants asiatiques.



Les relations entre ces deux pays voisins étaient au plus bas depuis un accrochage militaire meurtrier en 2020 dans une zone frontalière de l'Himalaya.

Il y a quelques mois, les deux nations les plus peuplées de la planète ont amorcé un rapprochement.



La reprise des vols favorisera les "contacts entre les peuples" et contribuera à la "normalisation progressive des échanges bilatéraux", a affirmé le gouvernement indien.

Le rapprochement entre Pékin et Delhi, qui se disputent leur zone d'influence dans la région, intervient au moment où les relations de l'Inde avec les États-Unis se détériorent.



Fin août, le président américain Donald Trump a imposé une surtaxe de 50% sur l'ensemble des exportations indiennes, reprochant à l'Inde de financer la guerre en Ukraine à travers ses achats de pétrole à la Russie.



Le premier vol entre l'Inde et la Chine, opéré par le numéro un indien du transport aérien IndiGo, doit décoller dimanche à 22H00 (16H30 GMT) de Calcutta pour Canton.

A partir de novembre, des vols relieront également New Delhi à Shanghai et Canton, venant s'ajouter à ceux entre l'Inde et Hong Kong qui n'ont jamais cessé.



Ces liaisons aériennes directes "réduiront les délais logistiques et de transit", s'est félicité auprès de l'AFP Rajeev Singh, chef de la Chambre de commerce indienne à Calcutta.



Cette ville située dans l'est de l'Inde entretient des liens séculaires avec la Chine continentale depuis l'ère coloniale britannique, lorsque des migrants chinois s'y étaient installés comme commerçants.

La cuisine fusion indo-chinoise reste par exemple un incontournable de l'identité culinaire de la ville.



"C'est une excellente nouvelle pour des gens comme nous, qui ont des proches en Chine", s'est félicité Chen Khoi Kui, une figure de proue du quartier chinois de Tangra à Calcutta.

"Cela stimulera le commerce, le tourisme et les voyages d'affaires."



L'Inde, qui dépend fortement des matières premières chinoises pour sa croissance industrielle et ses exportations, affiche un important déficit commercial avec Pékin.

Le dégel entre les deux pays voisins est consécutif à des rencontres entre leurs dirigeants en Russie l'année dernière et en Chine en août.



Les importations de l'Inde en provenance de Chine ont bondi, s'élevant à plus de 11 milliards de dollars le mois dernier, soit une hausse de plus de 16% par rapport à septembre 2024, selon le ministère du commerce de New Delhi.



De leur côté, les exportations de l'Inde vers la Chine ont atteint 1,47 milliard de dollars - un montant bien inférieur - mais en hausse d'environ 34% sur un an.

Les vols directs entre les deux pays, qui étaient d'environ 500 par mois, avaient été suspendus en raison de la pandémie de Covid-19.



Les relations entre les deux pays qui partagent une frontière de 3.500 kilomètres étaient tombées au plus bas en 2020, après un violent accrochage, qui avait coûté la vie à au moins 20 soldats indiens et quatre militaires chinois.

New Delhi avait réagi en tentant de limiter les investissements chinois et en interdisant des centaines d'applications chinoises, dont TikTok.



L'Inde avait également cherché à nouer des liens plus étroits avec les pays occidentaux, et notamment avec les membres Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, ou Quad, une alliance regroupant Inde, États-Unis, Japon et Australie et visant à contrer l'influence de la Chine dans la région Asie-Pacifique.



Ce mois-ci, dans le cadre de Diwali, la fête hindoue des lumières, des soldats des deux pays ont échangé des bonbons en signe "de bonne volonté", a souligné Yu Jing, porte-parole de l'ambassade de Chine en Inde.



En août, après une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi, le quotidien The Indian Express, avait affirmé dans un éditorial qu'un réchauffement des relations avec Pékin "envoie un message clair" à Washington.

"Gérer une Chine qui se montre de plus en plus ferme demeure le défi à long terme pour l'Inde", avait souligné le quotidien.



"Ces réalités fondamentales restent inchangées, indépendamment des actions diplomatiques capricieuses de Trump."