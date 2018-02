L’Atletico intéressé par El Kaabi

Ayoub El Kaabi serait dans le collimateur du club espagnol de l’Atletico de Madrid. L’information de cet éventuel transfert a été révélée par le vice-président de la Renaissance sportive de Berkane.

El Kaabi s’était illustré au plus haut point avec le Onze national des locaux après avoir été sacré meilleur buteur du dernier CHAN avec 9 buts au compteur.

Si ce transfert prendrait forme, Ayoub El Kaabi serait le troisième joueur marocain à porter les couleurs du club madrilène après feu Larbi Ben Mbarek et le gardien de but du Onze national, Yassine Bounou.