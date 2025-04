L’Amérique de Trump taxe le monde: Quel impact sur le modèle économique marocain ?

Donald Trump frappe encore. Mercredi, dans une décision aux allures de séisme économique, le président américain a signé un décret réinstaurant de lourds droits de douane sur l’ensemble des exportations vers les Etats-Unis. Une initiative qui, bien que présentée sous l’angle d’un retour au protectionnisme, augure d’une refonte majeure des équilibres du commerce international.



Dans ce jeu aux conséquences systémiques, le Maroc apparaît comme un acteur secondaire, mais non négligeable. Avec une taxe fixée à 10%, le Royaume s’en sort mieux que ses voisins maghrébins ou des puissances comme l’Union européenne et la Chine, mais l’impact de cette décision dépasse largement la seule question des exportations. Car derrière ces chiffres se cachent des enjeux stratégiques majeurs. Si le Maroc est épargné en apparence, c’est bien tout son positionnement économique qui est remis en question. Ce protectionnisme américain remet-il en cause le modèle marocain d’ouverture commerciale? Quels secteurs risquent de souffrir et quelles opportunités pourraient émerger en réponse?



Un coup dur pour l’Accord de libre-échange Maroc-Etats-Unis



Depuis 2006, le Maroc et les Etats-Unis sont liés par un Accord de libre-échange (ALE), qui a contribué à dynamiser les échanges entre les deux pays. Si ces flux restent modestes à l’échelle globale (seulement 3,5 milliards de dirhams d’exportations marocaines vers les Etats-Unis en 2023), cet accord avait permis au Maroc de se positionner comme une plateforme industrielle compétitive.



Les nouveaux droits de douane posent une question fondamentale : un ALE a-t-il encore une valeur si l’une des parties décide unilatéralement de taxer ses importations ? Certes, un taux de 10% reste contenu, mais il représente une entorse au principe même de libre-échange. Cela remet en cause la prévisibilité du marché américain et jette un doute sur la stabilité des relations commerciales à long terme. Pour les entreprises marocaines qui exportent vers les Etats-Unis, cette incertitude pourrait être un facteur de ralentissement des investissements et des plans d’expansion.



L’industrie automobile : un impact plus subtil qu’il n’y paraît



L’automobile est aujourd’hui le fleuron de l’industrialisation marocaine. En pleine expansion, ce secteur représente 11,4% des exportations marocaines vers les Etats-Unis. Toutefois, contrairement à d’autres industries, le Maroc ne vend pas directement de véhicules aux Américains. Son modèle repose plutôt sur une intégration dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, avec des exportations de pièces détachées et de composants, principalement à destination de l’Europe.



Alors, faut-il s’inquiéter pour ce secteur ? Oui et non. A court terme, l’impact direct reste limité. Mais indirectement, la taxe de 25% imposée par les Etats-Unis aux constructeurs européens pourrait rejaillir sur leurs sous-traitants marocains. Si les usines européennes ralentissent leur production ou renégocient leurs coûts à la baisse, c’est toute la chaîne de valeur marocaine qui risque d’en pâtir.



Un autre facteur préoccupant est le rôle croissant du Maroc dans les batteries pour véhicules électriques. Des investisseurs chinois, séduits par l’accès privilégié au marché américain via l’ALE, ont lancé plusieurs projets au Maroc dans ce domaine. Mais avec cette nouvelle taxation, l’intérêt stratégique de cette implantation est remis en cause. Pékin pourrait revoir ses plans et réorienter ses investissements vers d’autres pays offrant une meilleure rentabilité.



Le textile et l’agroalimentaire sous pression



L’agroalimentaire et le textile sont deux autres secteurs directement concernés par cette taxation, avec des implications qui vont bien au-delà de la simple augmentation des coûts d’exportation. Ces industries, qui jouent un rôle central dans l’économie marocaine, sont particulièrement sensibles aux variations des conditions commerciales et toute entrave à l’accès au marché américain pourrait modifier significativement leur trajectoire de développement.



Historiquement, le textile marocain a su tirer parti des conditions préférentielles du marché américain, notamment grâce à l’Accord de libre-échange. Ce dernier avait ouvert des perspectives intéressantes aux entreprises marocaines, leur permettant d’accéder au marché américain avec des conditions tarifaires avantageuses. Toutefois, la mise en place d’un droit de douane de 10% vient remettre en question cette dynamique.



Si ce taux peut sembler modéré par rapport aux sanctions plus sévères imposées à d’autres pays, il représente néanmoins un désavantage compétitif majeur face à d’autres acteurs qui bénéficient de conditions plus favorables. Le textile est un secteur où les marges sont souvent réduites et une hausse même modérée des coûts d’exportation peut suffire à détourner les acheteurs américains vers des fournisseurs plus compétitifs.



De plus, le Maroc s’efforce de monter en gamme dans le secteur du textile, en misant sur des produits à plus forte valeur ajoutée, comme le textile technique ou les vêtements éco-responsables. Ces segments nécessitent des investissements importants en recherche et développement, ainsi qu’un positionnement stratégique sur des marchés premium. La nouvelle taxation américaine pourrait ralentir ces efforts, en réduisant la rentabilité des entreprises et en freinant leur capacité à innover.



L’agroalimentaire représente, quant à lui, une part croissante des exportations marocaines, avec des produits phares tels que les fruits et légumes frais, les conserves, les produits transformés et l’huile d’olive. Grâce à un climat favorable et à des investissements soutenus dans la modernisation du secteur, le Maroc a su s’imposer comme un fournisseur fiable et compétitif sur le marché américain.



Cependant, l’instauration de droits de douane de 10% risque d’éroder cet avantage. Contrairement au textile, où la concurrence provient principalement d’Asie, le Maroc fait face à des compétiteurs directs en Amérique latine. Des pays qui bénéficient souvent d’accords plus avantageux avec les Etats-Unis, ce qui leur permet de proposer des produits à des prix plus compétitifs.



Les producteurs marocains devront donc arbitrer entre plusieurs stratégies: absorber le coût supplémentaire en réduisant leurs marges, ce qui pourrait fragiliser certaines entreprises, ou répercuter la hausse sur les prix de vente, au risque de perdre en compétitivité. Une autre option serait de réorienter une partie des exportations vers d’autres marchés, notamment en Europe ou en Afrique.



Mais cette dernière solution n’est pas sans défis. L’Europe, principal débouché des exportations agroalimentaires marocaines, impose des normes sanitaires et environnementales de plus en plus strictes, ce qui peut compliquer la redirection des flux commerciaux. Quant à l’Afrique, bien qu’elle offre un potentiel de croissance important, elle reste un marché encore fragmenté, avec des infrastructures logistiques parfois insuffisantes et des barrières tarifaires non négligeables.



Vers une transformation du modèle exportateur ?



Face à ces nouveaux obstacles, le secteur agroalimentaire marocain pourrait être amené à revoir son modèle économique. Une stratégie possible consisterait à renforcer la transformation locale des produits agricoles, afin de proposer des articles à plus forte valeur ajoutée et mieux résister aux fluctuations des droits de douane. Par exemple, plutôt que d’exporter uniquement des fruits et légumes bruts, le Maroc pourrait développer davantage l’industrie des jus, des conserves ou des produits agro-industriels haut de gamme.



Enfin, ces nouvelles contraintes soulignent la nécessité pour le Maroc d’explorer des marchés émergents et de renforcer ses relations commerciales avec d’autres régions du monde. La diversification des débouchés devient plus que jamais une priorité, pour réduire la dépendance aux grandes puissances économiques et minimiser l’impact des décisions protectionnistes prises à l’étranger.



Un effet domino sur les investissements étrangers



L’une des grandes forces du Maroc ces dernières années a été sa capacité à attirer des investissements étrangers, notamment dans les secteurs manufacturiers et les infrastructures. Or, cette taxe américaine pourrait avoir un effet dissuasif sur certains investisseurs.



Les entreprises chinoises, en particulier, voient le Maroc comme une porte d’entrée vers l’Europe et l’Amérique du Nord. Si l’accès au marché américain devient moins attractif, Pékin pourrait revoir sa copie et privilégier d’autres pays. Le Royaume pourrait alors voir certains projets industriels ralentir, voire être reportés.



De la même manière, les groupes européens qui utilisent le Maroc comme base d’exportation pourraient être tentés de relocaliser certaines productions pour contourner ces nouvelles barrières.



Une guerre commerciale aux effets collatéraux pour le Maroc



Le protectionnisme américain ne se limite pas à ses effets directs sur les exportations marocaines. Il crée également des perturbations sur l’ensemble du commerce mondial.

En instaurant des barrières tarifaires, Washington déclenche un effet domino qui risque d’amplifier les tensions commerciales entre grandes puissances. L’Union européenne et la Chine, ciblées par des surtaxes, pourraient riposter avec des mesures similaires, créant ainsi une escalade de restrictions commerciales.



Or, le Maroc est profondément intégré aux chaînes d’approvisionnement internationales. Si ses partenaires commerciaux subissent des perturbations, il en ressentira forcément les effets. Une guerre commerciale prolongée pourrait ainsi ralentir la croissance mondiale, affecter la demande en Europe et réduire les opportunités pour les exportateurs marocains.



Quelles stratégies pour le Maroc face à ce nouveau paradigme ?



Face à ce bouleversement, le Maroc doit impérativement adapter sa stratégie. Selon de nombreux spécialistes, plusieurs pistes s’imposent.



D’abord, la diversification des marchés. L’Europe reste le principal partenaire commercial du Maroc, mais la dépendance à ce marché peut être risquée. Il devient crucial de renforcer les relations avec l’Afrique, où le Maroc a déjà un pied solide, et de s’ouvrir davantage sur l’Asie et l’Amérique latine.



Ensuite, la montée en gamme industrielle. Si le Maroc veut rester compétitif dans un monde de plus en plus protectionniste, il doit se positionner sur des segments à forte valeur ajoutée. Le secteur automobile en est un exemple: au lieu de se cantonner aux pièces détachées, le Maroc pourrait accélérer son intégration via des composants plus sophistiqués.



Enfin, une réflexion doit être menée sur la pertinence des accords de libre-échange. L’ALE avec les Etats-Unis était censé offrir des garanties, mais cette taxation démontre que ces garanties peuvent être fragiles. Le Maroc doit donc redoubler de vigilance dans la négociation de futurs accords, en s’assurant que des mécanismes de protection contre les décisions unilatérales soient intégrés.



Loin d’être anodine, la décision de Donald Trump constitue donc un test pour la résilience du modèle économique marocain. Elle révèle les vulnérabilités du pays face aux turbulences géopolitiques et souligne l’urgence d’une adaptation stratégique. Le Maroc a les atouts pour naviguer dans cette tempête, mais il devra faire preuve d’agilité, d’anticipation et de pragmatisme pour ne pas en subir les contrecoups à long terme.



Mehdi Ouassat