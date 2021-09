Le jugement du tribunal de l’Union européenne visant l’annulation des décisions du Conseil européen au sujet des accords agricoles et de pêche n’a pas laissé indifférents les représentants démocratiquement élus des Sahraouis.



C’est ainsi que Khattat Yanja, président du conseil de la région de Dakhla, réagissant au nom des différents conseils élus de la région a déclaré : «Le Sahara marocain accueille des représentations diplomatiques de pays d'Afrique et d'autres continents, et la position américaine est claire concernant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud… Comment l'Europe peut-elle rendre cette décision qui est toutefois à «caractère politique» mais sans aucune portée juridique?».



S’interrogeant sur «l'ignorance du côté européen de la dimension stratégique avec le Maroc, qui joue un rôle important en tant qu'acteur stratégique partenaire des pays de l'Union européenne, Khattat Yanja a poursuivi : «La partie européenne n'a pas tenu compte du fait que nous sommes des représentants et avons été élus démocratiquement dans les provinces du sud et représentons la majorité de la population. Nous avons défendu cet accord en raison de son importance en termes de développement ».



Ajoutant : « Nous sommes convaincus en tant qu'élus et représentants des habitants des régions du sud que l'Europe rectifiera cette position devant la Cour d’appel ». Le président du conseil de la région de Laâyoune-Sakia El-Hamra, HamdiOuld Errachid, a, quant à lui, fait la déclaration suivante : «La décision de la CJUE n'engage en aucun cas le Royaume » et constitue une « manœuvre politique » de l'Algérie et de sa création le « Polisario » qui nous a habitués à ce genre de manœuvres en essayant de vendre des illusions aux habitants des camps de Tindouf chaque fois que le Maroc réalise des succès diplomatiques ».



Il a rappelé que les modifications apportées aux protocoles 1 et 4 de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux produits agricoles et autres d'une part, et à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable d'autre part, ont été ratifiées à l'unanimité en 2019 par le Parlement européen, après les visites effectuées par des commissions de l'Union européenne dans les villes de Laâyoune et Dakhla, où ils ont rencontré les représentants légitimes de la population.



Dans ce contexte, M. OuldErrachid a souligné l'adhésion des habtants des provinces du sud à leur marocanité, comme en témoignent leur large implication et leur intense participation aux récentes élections communales, régionales et législatives.



"Nous sommes les représentants légitimes de la population, en vertu de ce que les urnes ont produit, et dans le cadre des élections en tant que mécanisme global pour la pratique de la démocratie", a déclaré M. OuldErrachid.



Ahmadou El-Katab