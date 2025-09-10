Khalid Amrouch : La participation marocaine à la Conférence "Mauritanides" témoigne de la volonté du Royaume de renforcer la coopération Sud-Sud avec la Mauritanie

La participation du Maroc à la 7e édition de la Conférence "Mauritanides", tenue à Nouakchott du 8 au 10 septembre, reflète la volonté du Royaume de renforcer la coopération Sud-Sud avec la Mauritanie, un pays voisin et frère, a affirmé le directeur de la Gestion et Promotion d'investissement des actifs miniers à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Khalid Amrouch.



Dans un entretien accordé à la MAP en marge de cet événement, M. Amrouch a fait savoir que l'objectif de cette participation est de consolider les liens entre les deux pays dans les domaines de la géologie, des mines et de l’énergie, ainsi que de mettre en avant les opportunités de coopération et d'investissement communes.



Cette conférence constitue un espace d'échange d'expertises et de bonnes pratiques ainsi qu’une occasion d’explorer de nouveaux domaines d’intégration et de partenariat au service du développement économique et social des deux pays, a-t-il ajouté.



A cet égard, M. Amrouch a indiqué que, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant à renforcer la coopération africaine, l'ONHYM poursuit le renforcement de son partenariat avec son homologue mauritanien. Il a souligné que cette coopération historique repose sur l’échange d’expertises et le développement des compétences, à travers l’organisation de programmes et de sessions de formation conjointes au profit des ingénieurs et cadres dans les domaines de l’exploration et de la gestion des ressources pétrolières et minières.



M. Amrouch a également relevé que cette coopération a été consolidée par le projet de Gazoduc africain atlantique, à travers la signature d’un protocole d’accord entre l’ONHYM et la Nigerian National Petroleum Company (NNPC) d’une part, et la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) d’autre part.



Les parties concernées, a-t-il fait observer, poursuivent la tenue de réunions techniques régulières pour assurer le suivi de ce projet stratégique, traduisant ainsi une volonté commune de bâtir une coopération africaine solide au service du développement partagé.



Concernant l'offre marocaine dans ce domaine, M. Amrouch a souligné qu’elle repose sur un ensemble d’atouts qui constituent des éléments de force pour toute coopération régionale, à savoir une position géographique stratégique reliant l’Afrique à l’Europe avec un double accès à la Méditerranée et l’Atlantique et la diversité de ses bassins sédimentaires, avec une superficie d’exploration importante dépassant 500.000 km².



Les atouts de l’offre marocaine se traduisent également par un engagement résolu dans les grandes dynamiques régionales d’interconnexion énergétique, à travers le projet de Gazoduc africain atlantique, vecteur structurant d’intégration économique et énergétique, les interconnexions électriques déjà opérationnelles avec l’Espagne, et l’interconnexion gazière via le Gazoduc Maghreb–Europe (GME), assurant une jonction stratégique avec le marché européen, outre un environnement d’investissement stable et attractif, fondé sur une législation claire et une infrastructure moderne et développée.



M. Amrouch a précisé que ces atouts font du Maroc un partenaire de premier plan pour la Mauritanie, d'autant plus que les deux pays partagent une même vision sur l’importance de l’intégration régionale et de la valorisation des ressources naturelles dans un cadre de coopération équilibrée et durable.



Pour ce qui est de l'activité de l'ONHYM et ses orientations futures, le responsable a fait savoir que l’Office poursuit sa mission fondamentale dans l’exploration et la valorisation des ressources minières et énergétiques, qui constituent des piliers essentiels pour la société et pour la compétitivité de l’économie nationale, contribuant au transport du gaz à travers la gestion du Gazoduc Maghreb Europe (GME) et le projet de Gazoduc africain atlantique.



Les hydrocarbures, notamment le gaz, demeurent un levier central pour garantir un accès à l’énergie à moindre coût et soutenir le développement économique, tandis que les mines jouent un rôle déterminant dans la transition énergétique, notamment à travers les métaux stratégiques indispensables aux technologies à bas-carbone, a-t-il expliqué.



Fidèle à cette vocation, l'ONHYM développe en parallèle des initiatives tournées vers l'avenir, en s'ouvrant aux énergies propres comme l'hydrogène naturel (blanc) et l’énergie géothermique, afin de contribuer à un mix énergétique diversifié et durable, a-t-il ajouté.



Dans ce cadre, l’Office investit dans la constitution d’une base de données géologiques et géophysiques de pointe et dans la consolidation de ses partenariats avec les grands acteurs internationaux et africains, a-t-il insisté.

Et de conclure qu’une attention particulière est accordée aux projets à dimension durable et à la coopération avec la Mauritanie, qui s’illustre par la formation, l’échange d’expertises et le partage de bonnes pratiques dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’énergie.



Par Redouane Lbaaqili