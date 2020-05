Karima Benyaich : Le Maroc et l’Espagne ont fait face au Covid-19 de manière coordonnée et responsable

Le Maroc et l'Espagne, deux pays qui entretiennent d’"excellentes relations", affrontent la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus de manière "coordonnée, responsable et courageuse", a souligné l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich.

Le Maroc et l’Espagne poursuivent leur coopération dans divers domaines, a précisé Mme Benyaich dans une déclaration à l’agence de presse espagnole "Europapress".

Malgré la pandémie, a-t-elle expliqué, "la coopération se poursuit dans différents domaines, en particulier, dans la lutte contre l'immigration illégale, le terrorisme et le trafic de drogue".

"Les relations excellentes unissant les deux pays sont basées sur les liens profonds d'amitié entre les deux Maisons Royales", a-t-elle souligné, mettant l’accent, à cet égard, sur le contact permanent entre Leurs Majestés les Rois Mohammed VI et Felipe VI.

Dans ce contexte, elle a rappelé que le Royaume a décidé le 12 mars dernier, en concertation avec les autorités espagnoles de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers, en provenance et à destination de l'Espagne, soulignant que S.M le Roi et le souverain espagnol se sont concertés à ce sujet.

Par ailleurs, l’ambassadrice a indiqué que les Marocains ont fait preuve d’une solidarité exemplaire face à la pandémie du coronavirus, ainsi que d'un esprit de sacrifice et de grande compréhension dans la mise en application des mesures adoptées par les autorités marocaines sous l’impulsion de S.M le Roi.

Après la prise de ces mesures, un élan de solidarité s'est exprimé de différentes manières et s’est traduit notamment par des initiatives citoyennes, a indiqué Karima Benyaich.

Elle a rappelé dans ce contexte la création d’un fonds spécial, sous l’impulsion de S.M le Roi, qui permettra au Maroc de faire face à l’impact social et économique du coronavirus grâce à la contribution des institutions publiques, des entreprises et des citoyens.

Le Maroc a œuvré pour assurer son autosuffisance en masques et en respirateurs à travers l’encouragement de la production locale, a-t-elle rappelé, précisant que le Royaume a réussi à fabriquer des millions de masques de protection par jour vendus à un prix unique et subventionné, tout en mobilisant tous les moyens disponibles pour faciliter leur distribution dans toutes les régions du Royaume.

Le Maroc a également renforcé la capacité des hôpitaux pour recevoir les personnes atteintes du coronavirus et mis en place des hôpitaux de campagne dotés d’équipements nécessaires pour faire face à cette situation d’urgence, a-t-elle ajouté.