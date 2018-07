Journée d’étude sur “La politique pénale entre les finalités de la Charia et la réalité de leur mise en oeuvre”

La Chambre des représentants organisera en juillet une journée d’étude sur « La politique pénale entre les finalités de la Charia (Maqasid ach Charia) et la réalité de leur mise en oeuvre ».

Lors de la réunion tenue jeudi dernier, le bureau s’est enquis des derniers préparatifs pour l’organisation de cette journée d’étude et a pris acte de l’argumentaire de celle-ci, selon un communiqué de presse de la première Chambre.

En matière de contrôle parlementaire, le bureau de ladite Chambre a fixé l’ordre du jour de la séance de ce lundi et consacrée notamment à la séance mensuelle dédiée à la politique générale.

Cet ordre du jour comprend deux thèmes. Le premier a trait au « Plan d’action national en matière des droits de l’Homme » et le deuxième concerne « Le Plan national de l’emploi ».

L’ordre du jour comprend également une question se rapportant à « La politique suivie dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

S’agissant de la législation et du programme des commissions, le bureau a pris acte de deux propositions de loi. La première a trait à la création de l’Agence nationale des Ksours et des Kasbahs et la deuxième au système de retraites des membres du Parlement.

Le bureau a pris également acte des projets et des propositions de loi qui ont été soumis aux commissions parlementaires. Dans ce sens, il a décidé de poursuivre la programmation des séances plénières consacrées à l’approbation des textes finalisés.

Durant cette réunion, le bureau de la Chambre des représentants a également pris la décision idoine concernant la mission d’information que la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger compte mener.

S’agissant des relations internationales, il a été décidé de prendre part au Sommet annuel sur le partenariat pour un gouvernement ouvert et aux travaux du bureau de l’Association parlementaire de l’Union pour la Méditerranée.