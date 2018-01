Jamal Sellami : Nous avons réalisé l'objectif du premier tour

"Les principaux objectifs que nous devions réaliser, lors de notre rencontre face au Soudan, étaient de terminer premiers de notre groupe, d’éviter les blessures, de ne pas prendre de cartons et de rester à Casablanca", a souligné, dimanche à Casablanca, le sélectionneur de l’équipe nationale des joueurs locaux, Jamal Sellami.

Sellami, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre Maroc-Soudan (0-0), dimanche soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, s'est félicité de "la belle prestation" de ses joueurs "qui ont créé plusieurs occasions de but sans parvenir à les concrétiser".

"Nous voulions bien sûr gagner ce match", a-t-il d’emblée regretté, indiquant que le plus important est de pouvoir disputer la suite de la compétition à Casablanca.

Le sélectionneur national, qui a salué la détermination de ses hommes qui n'ont pas encaissé de buts, ce qui est, selon lui, "hyper important" pour le moral et la suite de la compétition, a fait remarquer que l'équipe du Soudan était bien organisée privant l’équipe nationale d’espaces pour développer son jeu.

"Nous étions dans une position favorable, un nul nous suffisait pour conserver la tête du classement", a-t-il poursuivi, notant que dans ce genre de situation, "il faut essayer de gagner et de marquer des buts, mais surtout être intelligent et prudent pour ne pas en encaisser". L'ancien joueur du Raja de Casablanca qui s’est, ensuite, attardé sur ses choix humains et tactiques, a souligné qu'"il était important de donner une chance à tout le monde pour avoir le maximum de solutions tactiques pour la suite de la compétition".

De son côté, le sélectionneur du Soudan, Logarusic Zdravko Hrvatsko, a salué les belles prestations, aussi bien du Maroc que de ses joueurs.

"Aujourd’hui nous avons défié l’une des meilleures équipes africaines", a-t-il dit, notant que les Lions de l’Atlas ont eu plusieurs occasions mais ont manqué un peu de réalisme pour les concrétiser.

Soulignant la force de la sélection marocaine, le coach du Soudan a indiqué qu'il a mis en place une tactique pour casser le jeu des Nationaux et créer des occasions sur contre-attaque.

"J’ai fait 6 à 7 changements par rapport aux premier et deuxième matchs" a précisé le Croate, mettant en avant la belle prestation de ses joueurs qui ont fait montre de beaucoup de courage et de professionnalisme et ont su résister à la pression du public.

"J’ai pris les commandes de cette équipe, il y a six mois, je suis très satisfait de ce début", s’est-il réjoui, soulignant que "les Soudanais vont jouer comme ils savent le faire en vue d’aller le plus loin possible dans cette compétition".