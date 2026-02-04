JD Vance plaide pour la création d'une zone commerciale préférentielle

Le vice-président américain, JD Vance, a plaidé, mardi à Washington, pour la création d’une zone commerciale préférentielle pour les minéraux critiques.



Intervenant à l'ouverture d’une réunion ministérielle sur les minéraux critiques, organisée par les Etats-Unis avec la participation d'une cinquantaine de pays, M. Vance a souligné que cette future zone sera un "mécanisme concret à même de rétablir un marché mondial des minéraux critiques plus sain et plus compétitif".



Cette zone commerciale préférentielle offrira une protection vis-à-vis des perturbations externes grâce aux prix plancher, a-t-il expliqué.

"Nous établirons des prix de référence pour les minéraux critiques à chaque étape de la production, qui refléteront la juste valeur marchande réelle", a ajouté le vice-président américain.



De son côté, le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a fait observer que les minéraux critiques sont indispensables pour les économies modernes, et constituent un pilier essentiel pour les infrastructures, l’industrie ainsi que la défense.



Il a, en outre, indiqué que l’administration américaine actuelle œuvre pour assurer la mise en place "d'un marché mondial sûr et d’un approvisionnement durable et accessible à toutes les nations, à un coût abordable", assurant qu’il s’agit d’une "priorité absolue".



"Chacun ici a un rôle à jouer (…) et les États-Unis sont prêts à se tenir aux côtés de chacun d’entre vous alors que nous entrons dans cette nouvelle ère de prospérité et de sécurité partagées", a-t-il ajouté, exprimant l’espoir que cette réunion ministérielle débouchera sur des "actions concrètes".



La réunion ministérielle, organisée par le chef de la diplomatie américaine, vise à échanger sur les solutions permettant de sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.



Les minéraux critiques regroupent des dizaines de matériaux stratégiques tels que le cobalt, le nickel, le manganèse, le graphite et le lithium. Ils englobent également les terres rares, une catégorie bien définie de 17 éléments métalliques.



Ces ressources sont essentielles à de nombreuses technologies du quotidien, les terres rares entrant notamment dans la fabrication des smartphones ainsi que dans celle des véhicules à moteur thermique.