Interpellation à Tanger d’un ressortissant portugais faisant l’objet d’une notice rouge d’Interpol

Des éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, dimanche soir, un ressortissant portugais âgé de 33 ans, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités portugaises et d'une notice rouge d’Interpol, apprend-on de source sécuritaire.



Le mis en cause, qui a été localisé sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, a été appréhendé à Tanger après son entrée illégale au Maroc, indique-t-on de même source.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le prévenu serait l'un des cinq criminels qualifiés de dangereux qui ont réussi à s'évader d'une prison au Portugal le 7 septembre dernier.



Le mis en cause, qui purgeait une peine de 25 ans de prison ferme au Portugal pour lien avec un réseau criminel et vol sous la menace d’une arme, encourt désormais, en vertu du mandat d'arrêt international émis à son encontre, une peine de prison maximale de 31 ans.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, parallèlement à l’entame des procédures d’extradition des criminels dans le cadre des mécanismes de coopération sécuritaire internationale.



Cette interpellation intervient dans le cadre des efforts soutenus du pôle DGSN-DGST pour la poursuite des personnes recherchées à l’échelle internationale dans des affaires criminelles transfrontalières.



Les services de sûreté marocains accordent une grande importance au renforcement des mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l'identification, la traque et l'interpellation des personnes recherchées au niveau international dans le cadre d'affaires criminelles graves, conclut-on.