Interpellation à Casablanca de 6 individus pour leur lien présumé à un braquage à main armée en France

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré six individus devant le parquet compétent à Casablanca, pour leur implication présumée dans un réseau criminel spécialisé dans le vol et le recel de biens issus d’un braquage à main armée commis sur le territoire français, apprend-on de source sécuritaire.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les investigations techniques menées par la BNPJ ont permis la saisie de 31 téléphones portables provenant d’une attaque à main armée perpétrée en février dernier en France, ayant pris pour cible un magasin relevant d’une société de distribution de téléphones mobiles.



Les interventions menées dans le cadre de cette affaire se sont aussi soldées par l’interpellation de deux commençants à Marrakech et Rabat, ainsi que de quatre autres individus pour leur implication présumée dans la possession, le trafic et la vente de téléphones portables volés et issus du braquage à main armée commis en France. S’y ajoute la saisie de matériel électronique dont la provenance demeure suspecte.



Les mis en cause ont été déférés au parquet compétent à l’issue des investigations dans cette affaire, s’inscrivant dans le cadre de la coopération sécuritaire bilatérale et la coordination mutuelle entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la Police nationale française.