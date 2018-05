Nimes et Alioui

en Ligue 1



Il leur fallait gagner et compter sur une défaite, ou au moins un nul, de l'AC Ajaccio contre Auxerre pour remonter en Ligue 1. C'est désormais chose faite pour Nîmes, 2ème de Ligue 2, qui a étrillé le GFC Ajaccio à domicile (4-0) tandis que l'AC Ajaccio a été tenu en échec par Auxerre (1-1). Les Nîmois retrouvent donc la L1 pour la première fois depuis 25 ans. Dans les autres résultats, Lorient a évolué en roue libre contre Bourg-en-Bresse (6-0), tout comme Brest contre Quevilly-Rouen (2-0). Le Havre a assuré l'essentiel contre Niort (1-0), Clermont a battu Sochaux (3-1). Les deux clubs nordistes, Lens et Valenciennes, ont, tous les deux perdu, respectivement contre Tours (4-2) et Reims (3-1). Orléans et Chateauroux ont, eux, fait match nul (1-1).



Neymar



L'international brésilien Neymar a fait son retour au centre d'entraînement de son club, selon des images diffusées samedi par le PSG. Deux mois après une opération au pied droit au Brésil, le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR) était rentré vendredi à Paris.

Le Brésilien devrait assister en tribunes à la finale de la Coupe de France qui oppose le PSG mardi au Stade de France au Petit Poucet des Herbiers (3e division) puis participer aux festivités du titre de champion de France qui seront organisées au Parc des Princes samedi 12 mai en marge de la réception de Rennes.

Le PSG n'aura plus qu'un seul match ensuite, un déplacement à Caen le 19 mai. Mais le joueur ne prendra aucun risque. Comme l'a expliqué au journal Folha de Sao Paulo le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar, qui l'a opéré, le but est qu'il soit "à 100% pour le début des entraînements" de la sélection au Brésil, le 21 mai, au QG de Teresopolis, près de Rio.



Premier League



Après sa défaite samedi à domicile (1-2) face à Crystal Palace (11e), pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Premier League, Stoke City est officiellement relégué en deuxième division anglaise.

La plus ancienne équipe de Premier League se situe, à une journée de la fin du Championnat, à la 19e place avec 30 points.

Le club de Swansea, premier non relégable à la 17e place (33 points et deux matches de moins) jouera dans quelques jours le premier relégable Southampton (18e, 32 pts), ce qui rend le maintien impossible pour Stoke, qui finit sa dixième saison d'affilée dans l'élite anglaise.