Tir sportif



La sélection marocaine de tir sportif prendra part, du 12 au 19 janvier, au Grand prix de l'Emir de l'Etat du Koweït, SA Cheikh Sabah Aljaber Alsabah de tir sportif, a indiqué mercredi un communiqué de la Fédération Royale marocaine de la discipline (FRMTS).

Le Maroc, qui sera représenté par neuf tireurs, dont quatre dames, participera aux épreuves de Trap, double Trap et Skeet, a précisé la FRMTS. Cette manifestation, qui connaît la participation de 320 athlètes issus de 39 pays, constitue une occasion propice pour mettre à l'épreuve les performances des tireurs marocains, en vue de leur participation aux prochains JO, prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo.



Haltérophilie



Les clubs de Qods Sidi Moumen et Olympique d'El Jadida ont remporté la Coupe du Trône d'haltérophilie, respectivement, dans les catégories masculine et féminine à l'issue des phases finales disputées récemment à la salle couverte de Dakhla, indique la Fédération Royale marocaine de la discipline. Qods Sidi Moumen devance au classement masculin l'Olympique El Jadida et Wafaa Sidi Moumen. Olympique El Yousoufia complète le Top 4. Chez les dames, les représentantes d'El Jadida devancent Qods Sidi Moumen et Wafaa Sidi Moumen. Manar El Jadida occupe la 4è place.

Un total de 13 clubs (90 athlètes) étaient en lice lors des phases finales disputées pour la première fois à Dakhla.



Motocross



Le Royal Moto club de Kénitra (RMCK) a organisé dernièrement un stage de motocross avec la participation de 14 pilotes dont deux jeunes filles, indique la Fédération Royale marocaine de motocyclisme (FRMM).

Ce stage s'inscrit dans le cadre de l’application du contrat d’objectif signé avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la FRMM, précise l'instance fédérale dans un communiqué, notant que la participation d'un pilote par club facilite la tâche à l’entraîneur.

Ce stage a connu la participation de deux jeunes filles, à savoir Ranya Dakir et Hiba Zennane qui ont bénéficié de l'encadrement technique et l’expertise de pilotes confirmés, notamment le Français Nicolas Delepierre en application des dispositions de la convention entre la FRMM et la Fédération française de motocyclisme.