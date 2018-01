Victoire de l'EN

des locaux



La sélection nationale des joueurs locaux s'est imposée face à son homologue camerounaise sur le score de 3 à 1, samedi soir au Complexe Mohammed V de Casablanca en match amical.

Mohamed Nahiri (31e), Ayoub Kaabi (33e) et Ismail Haddadi (42e) ont marqué les trois réalisations du Onze national. Pangop (48e) a été l'auteur de l'unique but de l'équipe adverse. Ce match test, officié par Redouane Jyed et suivi par le sélectionneur national, Hervé Renard, a servi de préparation aux deux sélections pour la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations Total Maroc 2018 (13 janvier-4 février), lit-on sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma



La FRMF

félicite le WAC



Le président de la Fédération Royale marocaine de football Fouzi Lekjaa présente, au nom de tous les membres du Comité directeur ses plus sincères félicitations au Wydad Athletic Club (WAC) de Casablanca suite à sa désignation en tant que meilleur club africain de l'année 2017 et ce lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football "Aiteo CAF Awards", organisée jeudi 4 janvier 2018 à Accra (Ghana).

Pour rappel, le WAC a été sacré champion d'Afrique en 2017 suite à sa victoire en finale de la Champions League Total contre Al Ahly SC (Egypte).



Forum "sport

et société"



Les participants au 1er Forum "sport et société", tenu vendredi au Centre international Mohammed VI à Skhirat, ont appelé à la création d'un observatoire national de recherche scientifique pour la restructuration et le développement du sport national.

Les recommandations issues de cette rencontre, organisée par l'Association marocaine de la presse sportive (AMPS) sous le thème "Sport, développement socio-économique et diplomatie parallèle", soulignent la nécessité d'adopter une approche nouvelle en matière de gestion du sport national en tant que levier du développement durable.

Cette rencontre, soulignent ses initiateurs, s'est inspirée des idées novatrices et des orientations éclairées du message Royal adressé aux participants aux Assises nationales du sport, tenues les 24 et 25 octobre dernier à Skhirat. A travers l'organisation de ce forum, l’AMPS, en coordination avec l’Université Mohammed V de Rabat et la société marocaine de l’ingénierie touristique, entendent mettre en avant le sport comme droit fondamental qui représente un secteur économique à part entière pesant pour environ 2% du PIB dans de nombreux pays développés.