Championnat D1



La RSB s'est imposée face au RAC sur le score de 4 buts à 0, samedi au stade d'Honneur d'Oujda en ouverture de la 12e journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les buts de la RSB ont été signés Larbi Naji (20e), Enes Sipovic (26e), Issoufou Dayou (36e) et Hamdi Laachir (79e).

Pour sa part, le RCOZ, qui s’est produit pour la première fois depuis l’entame de la saison sur la pelouse du stade municipal de Oued Zem, a été tenu en échec par le Hassania Union sport d'Agadir sur le score de zéro partout.

Le nul blanc a sanctionné également les débats du match qui a opposé le FUS de Rabat à l'Olympic club de Safi.

A rappeler que trois matches devaient être disputés hier, à savoir CRA-OCK, CAK-ASFAR et DHJ-KACM. Aujourd’hui à partir de 15 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, le WAC affrontera l’IRT, alors que le lendemain, toujours audit complexe (15h00), le MAT jouera le Raja.



Muay-thaï



La sphère sportive continentale s'est enrichie par la création, samedi à Kénitra, de l'Union africaine de muay-thaï (AMU), dont les commandes ont été confiées au président de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées, Abdelkrim Hilali. Au cours d'une assemblée générale constitutive, M.Hilali a été élu à l'unanimité des membres présents, représentant les Fédérations mauricienne, ghanéenne, camerounaise, tunisienne, algérienne, mauritanienne, ivoirienne, nigériane, sénégalaise, libyenne, malgache, égyptienne, gabonaise et béninoise.

Après cette élection, M.Hilali s'est dit satisfait d'être élu à la tête de cette instance.

"Etre élu pour prendre les commandes de l’Union africaine de muay-thaï constitue un honneur pour le Maroc et pour moi", a déclaré M.Hilali, précisant en revanche qu'il s'agit d'une grande responsabilité. M. Hilali a également mis l'accent sur la nécessité de travailler dur et "main dans la main" pour développer et promouvoir ce sport, devenu olympique.

Cette journée, riche en événements, a été également marquée par le coup d'envoi du premier championnat africain de muay-thaï, qui se tient à la salle Saknia Kénitra du 15 au 17 décembre, à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées.

Les compétitions de cette journée ont donné lieu à trois titres de champions d'Afrique en faveur du Maroc. En effet, Othman Fekkaki s'est adjugé le titre des (91kg), en s’imposant par KO face à l’Egyptien Mohamed Youssei, alors que Walid Snoussi (51kg) a eu le dernier mot face au Mauritanien Elhacene El Jei.

Chez les dames, Meriem El Moubarek a réalisé une victoire facile par KO face à la Tunisienne Nawres Alkhalsi. Les autres finales de ce championnat devaient avoir lieu dimanche.