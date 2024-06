Impression Zéro Chaleur: la solution efficace et durable d'Epson pour les secteurs de l’Éducation et de la Santé

L'impact de l'impression sur l'apprentissage des étudiants et l'efficacité du personnel de santé est crucial



Une technologie d'impression Zéro Chaleur d'Epson est présentée comme une solution durable



Une recherche récente menée par Epson en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique met en lumière les défis communs rencontrés dans les secteurs de l'Education et de la Santé en raison d’une technologie d'impression inefficace et non durable.Pour répondre à ces défis, Epson reste déterminé à fournir des solutions d'impression de plus en plus innovantes, efficaces et durables. L'impact de l'impression sur l'apprentissage des étudiants et l'efficacité du personnel de santé est crucial.Les étudiants ont besoin de documents imprimés pour leur apprentissage, mais il est tout aussi important que ces impressions soient à la fois efficaces et respectueuses de l'environnement. Cela leur permet d'accéder à des ressources éducatives de qualité tout en intégrant des pratiques responsables.De même, pour le personnel de santé, disposer de solutions d'impression efficaces et durables permet d'économiser un temps précieux, ce qui se traduit par une meilleure efficacité dans la prestation des soins. Cet équilibre entre l'efficacité opérationnelle et la durabilité environnementale dans le domaine de l'impression est l'offre apportée par Epson à ces deux secteurs essentiels pour soutenir à la fois l'apprentissage des étudiants et les soins de santé de qualité.Dans le secteur de l'éducation, la grande majorité des étudiants (91%) de la région Moyen-Orient et Afrique (la Turquie, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Kenya) reconnaissent que les supports d'apprentissage imprimés les aident à mieux comprendre et retenir l'information. Cependant, ils se sentent souvent en conflit car ils craignent que l'impression excessive soit perçue comme étant nuisible à l'environnement.Toutefois, l’étude a également montré que 89 % des étudiants reconnaissent que leur apprentissage serait amélioré si leur établissement d'enseignement disposait de solutions d'impression plus durables, telles que les imprimantes à jet d'encre Zéro Chaleur qui consomment moins d'énergie et produisent moins de déchets que les imprimantes laser.Dans le secteur de la santé, les travailleurs de la région MEA perdent 5850 heures par an, soit 731 jours de travail, à cause d'imprimantes lentes ou non fonctionnelles. Cette perte de temps a un impact négatif sur les soins aux patients, entraînant des retards dans la mise à jour des dossiers des patients, la prise de rendez-vous et le partage d'informations. Les travailleurs de la santé appellent à une action pour améliorer la technologie d'impression et réduire les interruptions.92% des travailleurs de la santé estiment que leur service informatique devrait fournir des imprimantes plus rapides et nécessitant moins de maintenance pour réduire les difficultés causées par les interruptions d'impression. Les préoccupations environnementales entrent également en ligne de compte avec 83% des répondants convenant que l'impact environnemental des imprimantes non durables est une grande préoccupation pour eux personnellement.« Dans les deux secteurs, l'utilisation de la technologie d’impression Zéro Chaleur d'Epson est présentée comme une solution durable. Les imprimantes à jet d'encre Zéro Chaleur consomment moins d'énergie que les imprimantes laser traditionnelles et nécessitent moins de pièces mobiles et de consommables. En passant à cette technologie, les établissements éducatifs et les services de santé pourraient non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi contribuer à réduire leur impact environnemental. Cela permettrait également de répondre aux besoins des étudiants en matière d'apprentissage et d'améliorer les résultats des patients, tout en réduisant les coûts et en augmentant la satisfaction des utilisateurs. » souligne Ilias Azzaoui, Directeur Général Epson – Afrique Francophone et DomCom.