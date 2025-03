Hydrogène vert : La sélection d'investisseurs augure d'une dynamique "prometteuse" conformément à la vision de SM le Roi

La sélection d'investisseurs nationaux et mondiaux pour la réalisation de projets d'hydrogène vert au Maroc augure d'une dynamique "prometteuse", conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en la matière, a indiqué jeudi à Rabat le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion du Comité de pilotage chargé de l’offre Maroc dans le secteur de l'hydrogène vert, M. Akhannouch a affirmé que dans la droite ligne de la vision Royale visant à faire entrer le Royaume dans le club de pays à fort potentiel dans ce domaine, "l'offre Maroc est en cours de mise en œuvre dans ce secteur".



A cet égard, il a été procédé à la sélection de cinq sociétés leaders à l'échelle nationale et internationale, porteuses de six projets d'un coût d'investissement de 319 milliards de dirhams (MMDH), dans la perspective d’entamer des négociations avec elles, rapporte la MAP.



Ces investisseurs, sélectionnés selon une méthodologie transparente répondant à plusieurs critères, sont issus de pays amis et frères, a relevé M. Akhannouch, faisant savoir que les investissements prévus seront réalisés dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun.



Ces six projets viennent s’ajouter aux deux autres prévus par les accords signés devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président français, S.E.M. Emmanuel Macron, en octobre 2024 à Rabat. Le premier accord portant sur la mise en œuvre de "l’offre Maroc" pour le développement de la filière de l’hydrogène vert, lie le Royaume du Maroc au groupe "Total énergies", tandis que le second concerne le développement commun entre l’Office chérifien des Phosphates et la société "ENGIE", et comprend cinq projets dont l’un se rapporte à la filière de l'hydrogène vert.