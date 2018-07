Horst Köhler satisfait de sa visite dans nos provinces sahariennes

L'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Horst Köhler, s’est dit, dimanche, satisfait de sa première visite dans les provinces du Sud du Royaume, soulignant que cette visite lui a permis «d’approfondir sa compréhension du dossier».

«Je suis satisfait de cette visite au cours de laquelle j’ai rencontré de nombreuses personnes et visité différents endroits», a-t-il affirmé dans une déclaration à son départ de l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune au terme de sa visite dans la région. Il a indiqué, dans ce sens, que les différentes rencontres qu’il a tenues étaient fructueuses.

Horst Köhler s’est félicité, en outre, des progrès et du développement réalisés dans la région, notamment sur les plans économique et social, notant que le règlement définitif de ce dossier permettra de drainer davantage d’investissements pour la région et de créer des postes d’emploi, notamment pour les jeunes de la région.

L’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara a souligné, à cet égard, sa volonté d’œuvrer pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Au cours de sa visite dans les provinces du Sud du Royaume, Horst Köhler a tenu une série de rencontres avec des élus, des chioukhs et des notables de tribus sahraouies et des acteurs de la société civile à Laâyoune, Smara et Dakhla qui lui ont réaffirmé leur attachement à l’initiative d’autonomie en tant qu’unique solution pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Ces entretiens ont été également l’occasion de souligner la nécessité de faire pression sur l’Algérie en vue d’autoriser le recensement des habitants des camps de Tindouf.

Horst Kohler s’est informé, de même, des efforts de développement dans la région dans différents secteurs, ainsi que des chantiers inscrits dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud.

L’envoyé personnel, qui a visité les sièges des commissions régionales des droits de l’Homme à Laâyoune et Dakhla, a pris aussi connaissance des avancées réalisées dans la région en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme dans le sillage des réformes engagées dans le Royaume en la matière.

La visite au Maroc de Horst Köhler s’inscrit dans le cadre de sa deuxième tournée régionale qui l’a déjà mené en Algérie et en Mauritanie.