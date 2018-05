Hervé Renard arrête sa liste définitive pour le Mondial

Contrairement à bien d’autres sélectionneurs qui ont opté dans un premier temps pour des pré-listes élargies, Hervé Renard a décidé de faire autrement en arrêtant sa liste définitive pour le Mondial en Russie, renfermant 23 joueurs en plus de trois noms retenus comme réservistes.

Une liste où il n’y a pas de place pour l’effet de surprise avec la présence de l’ensemble des capés qui avaient disputé la CAN 2017 et les éliminatoires du Mondial 2018. Cette liste comprend également trois joueurs du championnat national, en l’occurrence le gardien de but Ahmed Réda Tagnaouti, le défenseur Badr Benoun et l’attaquant Ayoub El Kaabi.

Pour ce qui est des revenants, il y a Mehdi Carcela auteur d’une bonne fin de saison avec son club belge du Standard de Liège et Youssef Aït Bennaser, écarté lors du dernier rassemblement à cause d’une blessure.

En attendant confirmation de la date, le Onze national devrait entrer en concentration à partir du 24 courant à Skhirat où il aura à peaufiner les premiers réglages avant le départ en Suisse pour prendre part au stage pré-Mondial qui sera, d’ailleurs, ponctué par deux matches test contre l’Ukraine et la Slovaquie, prévus respectivement le 31 mai et le 4 juin prochain. Ces deux rencontres seront suivies par une troisième programmée le 9 juin à Tallinn face à la sélection d’Estonie.

Trois matches amicaux qui devraient permettre donc au staff technique national d’avoir une idée claire et précise sur l’équipe qui sera lancée dans le bain de la Coupe du monde, compétition que le football national retrouve après deux longues décades d’absence.

La première sortie du Onze national lors des phases finales du Mondial aura lieu le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg face à l’Iran, la seconde est prévue le 20 dudit mois à Moscou contre le Portugal alors que la troisième (25 juin) sera contre l’Espagne à Kaliningrad. Il s’agit là de l’un des groupes les plus relevés mais la sélection marocaine ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances dans l’espoir de franchir le cap des seizièmes de finale.

Il convient de rappeler que la sélection marocaine s’est qualifiée au Mondial après avoir terminé en pole position de son groupe, devant la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali.