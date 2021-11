Hassan Lachguar appelle à mettre en place des mesures pour permettre aux députés d'exercer leur rôle constitutionnel

Le membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Hassan Lachguar, a soulevé, par un point d'ordre, un problème grave qui affecte le bon déroulement des travaux de la Chambre des représentants et son rôle constitutionnel de contrôle du gouvernement, par l'absence de la session de questions orales lors de la séance du lundi dernier. Le député ittihadi a assuré, s'adressant au président de la séance, que, depuis le début de la session parlementaire, les séances se sont focalisées sur les questions centrales et l'unité du sujet, soulignant que cela constitue une entrave à l’action des parlementaires dans le contrôle du gouvernement. Hassan Lachguar a expliqué que l'article 260 du règlement intérieur de la Chambre évoque seulement les questions écrites et orales, et non pas du tout de l'unité du sujet, et a appelé à ce que des mesures soient prises, conformément à la loi, pour permettre aux députés d'exercer leur rôle constitutionnel, notamment les députés de l’opposition. Ladite séance qui a été présidée par le parlementaire ittihadi et le troisième vice-président de la Chambre des représentants, Driss Chtaibi, a été perturbée par le président du groupe parlementaire du Groupe du PAM, qui a insisté sur le fait de prendre la parole à plusieurs reprises, tout en défiant le président. Mais Driss Chtaibi l’a recadré sévèrement et affirmé d’un ton ferme : ««Laissez-nous diriger la séance. Vous parlez sans prendre la permission. Je vous ai écouté sur un sujet que nous avons débattu et je vous ai donné le droit de réplique, alors que cherchez-vous ?».