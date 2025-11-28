Les prix à la production dans les industries manufacturières repartent à la hausse

L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a renoué avec la hausse en octobre 2025. Selon le Haut-Commissariat au plan (HCP), il a bondi de 0,4% par rapport au mois de septembre 2025. Il s’agit de la troisième hausse de l’année après celles de janvier et mars derniers (0,1%).



Cette hausse, qui intervient après une série de baisses consécutives observées en septembre (0,1%), août (0,1%), juillet (0,1%), juin (0,1%), mai (0,1%) et avril (0,2%), résulte de l’augmentation des prix de 2,1% de l’«Industrie chimique», a indiqué l’institution publique.



Cette évolution s’explique aussi par la baisse des prix de 0,1% des «Industries alimentaires» et la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» et de 0,4% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique», a-t-elle expliqué dans sa note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois d’octobre 2025.



A titre de rappel, la première hausse de l’année 2025 avait été enregistrée en janvier (0,1%), suite à la hausse des prix de 0,4% de la «Fabrication d’équipements électriques», de 0,5% de la «Métallurgie», de 0,3% de l’«Industrie d’habillement», de 0,2% de l’«Industrie chimique», l’«Industrie automobile» et l’«Industrie du papier et du carton» et de 0,1% de la «Fabrication de produits métalliques» et l’«Industrie du textile».



Dans sa note d’information d’alors, le Haut-Commissariat avait également lié cette évolution à la baisse des prix de 0,6% des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et de 0,9% de l’«Industrie du cuir et de la chaussure».

La deuxième hausse avait été enregistrée en mars (0,1%).



Les données recueillies par le HCP montraient que cette évolution résultait de la hausse des prix de 1,7% de la «Métallurgie», de 0,3% de la «Fabrication d’équipements électriques», de 0,4% de la «Fabrication de meubles» et la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de 0,1% de l’«Industrie chimique», la «Fabrication de boissons», l’«Industrie du textile» et la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques».



Cette variation s’expliquait aussi par la baisse des prix de 0,2% des «Industries alimentaires», de 0,5% de l’«Industrie d’habillement».



Il est à noter que la hausse observée en octobre dernier est intervenue après la baisse enregistrée en septembre 2025 (0,1%), résultant de la baisse des prix de 0,2% des «Industries alimentaires», de 0,5% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques», de 0,3% de la «Fabrication d’équipements électriques», de 1,0% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et de 0,1% de l’«Industrie du textile».



L’institution avait également justifié cette baisse par la hausse des prix de 0,1% de la «Métallurgie» et l’«Industrie chimique», de 0,3% de l’«Industrie d’habillement», de 0,4% de l’«Industrie du cuir et de la chaussure» et de 0,6% de la «Fabrication des machines et équipements».



Rappelons également que la première baisse de l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» avait été enregistrée en février 2025.



Selon les explications du HCP, cette baisse résultait de la baisse des prix de 1,0% des «Industries alimentaires», de 1,6% de la «Métallurgie» et de 0,7% du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège».



Dans sa note d’alors, l’institution avait également mentionné la hausse des prix de 1,9% de la «Fabrication d’équipements électriques», de 1,6% de l’«Industrie du papier et du carton», de 0,9% de la «Fabrication de boissons», de 0,3% de la «Fabrication de produits métalliques», de 0,2% de la «Fabrication de meubles» et de 0,1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et la «Fabrication de produits informatiques».



Toujours selon l’institution, les indices des prix à la production des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois d’octobre 2025.



A titre de comparaison, lors de la précédente hausse (mars 2025), l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» avait augmenté de 0,1%. Parallèlement, les indices des prix à la production de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» avaient connu une stagnation.



Rappelons également que l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» avait reculé de 0,1% en septembre dernier ; tandis que ceux des prix à la production de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» avaient stagné.



Alain Bouithy