Haddadi sera-t-il footballistiquement marocain ou pas ?

Décidément, Munir El Haddadi ne lâche rien et continue d’entretenir l’espoir d’obtenir gain de cause afin de rejoindre le Onze national. A cet effet, le joueur et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) ont saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) et souhaitent que cette instance réponde favorablement à leur requête à la mi-mai.

Pour le moment, le sociétaire d’Alavès a vu sa demande de pouvoir porter les couleurs de la sélection marocaine, rejetée, le 13 mars dernier, par la Commission du statut du joueur de la FIFA. Celle-ci s’est basée dans sa décision sur la participation de Munir El Haddadi à un match des éliminatoires de l’Euro en septembre 2014 avec l’équipe nationale d’Espagne contre la sélection de Macédoine.

D’aucuns avancent que Munir El Haddadi serait en droit de troquer la Roja contre les Lions de l’Atlas vu que la rencontre qu’il avait disputée avec la sélection espagnole comptait pour des éliminatoires de l’Euro et n’était pas placée sous l’égide de la FIFA. Autrement dit, un concours auquel le Maroc ne peut pas participer, car s’il s’agissait des éliminatoires du Mondial, cela aurait été compliqué de pouvoir qualifier ledit joueur du moment qu’il avait été retenu en équipe première d’Espagne.

Autre point plaidant en faveur de Munir El Haddadi est qu’un joueur détenteur d’une double nationalité peut choisir entre la sélection de son pays d’origine et celle de son pays d’adoption, et ce conformément à l’alinéa 2 de l’article 15 du règlement de la FIFA. Il y a lieu de souligner à ce propos qu’une nouvelle décision était entrée en vigueur, permettant à un binational de représenter un des deux pays dont il a la nationalité lorsqu'il fait partie de l'équipe juniors de ce pays, ou quand il est en âge de faire partie de l'équipe première, à condition qu'il ait moins de 21 ans, sachant que la restriction de limite d'âge a été levée en 2009. Et El Haddadi lorsqu’il avait pris part au match contre l’équipe de Macédoine n’avait pas encore 20 ans lui qui est né le 1 septembre 1995 à San Lorenzo de El Escorial.

Comme précité, la FRMF s’attend à ce que la décision du TAS soit rendue avant le 14 mai prochain, date de dépôt des pré-listes des 35 joueurs, au lieu de 30, retenus pour le Mondial 2018 en Russie, alors que les listes définitives des 23 doivent être rendues avant le 4 juin.

Lors des phases finales de la Coupe du monde, le Onze national, retenu dans le groupe B, jouera son premier match le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg face à l’Iran, alors que le deuxième aura lieu le 20 dudit mois à Moscou contre le Portugal avant d’affronter l’Espagne (25 juin) à Kaliningrad.