Guardiola regrette l'absence de Pogba pour le derby

"J'aurais aimé que Paul Pogba joue contre nous": beau joueur, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a déclaré dimanche regretter l'absence du milieu français d'United, suspendu pour le derby de la prochaine journée qui sera décisif pour le titre. "(Dimanche prochain) J'espère que nous n'aurons pas de blessés. J'aurais aimé que Paul joue contre nous. J'aime rencontrer une équipe avec ses meilleurs éléments pour voir qui nous sommes capables de battre", a affirmé le technicien espagnol après la victoire contre West Ham (2-1) qui a conforté la première place de ses Citizens.

Guardiola réagissait à la provocation de Pogba dans un entretien à la BBC diffusé samedi: "J'espère, même si ce ne sont pas des choses à dire, qu'ils auront des joueurs très importants blessés comme nous avons pu en avoir", avait déclaré la "Pioche".

"Il a dit ça ?, a interrogé Guardiola. Je pense que ce n'était que des paroles. Je suis sûr qu'il ne veut pas que nos joueurs se blessent."

Manque de chance pour le Français, Pogba a écopé d'un carton rouge lors du succès à Arsenal (3-1) et c'est lui qui sera absent des débats.

City, qui reste sur treize succès de rang, et United, son dauphin à huit points, s'affronteront dimanche prochain à Old Trafford dans un derby qui vaudra cher dans la course au titre.