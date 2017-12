GP d’Agadir de golf

Dans le cadre de l’intégration du Maroc aux épreuves du R&A de St Andrews, la 2ème édition du Grand Prix d’Agadir s’est déroulée les 30 novembre, 1er et 2 décembre avec la participation de l’Allemagne, de l’Ecosse, de l’Espagne, de la France et bien entendu du Maroc.

L’EN masculine était handicapée par l’absence des meilleurs joueurs engagés en Jordanie aux Championnats panarabes.

On notera cependant la performance de Lina Belmati qui a triomphé chez les dames. La sociétaire du Royal Golf de Dar Es Salam s’est imposée devant deux redoutables Ecossaises.

Résultats Dames

1er Belmati Lina Royal Golf de Dar Es Salam 73-75-76 224

2ème Mc William Hanah Ecosse 75-80-74 229

3ème Mc Cook Hannah Ecosse 78-77-76 231

Résultats Hommes

1er Walker Euan Ecosse 66-72-73 211

2ème Houie Darren Ecosse 72-74-72 218

3ème Locke Sam Ecosse 74-72-73 219

4ème Raouzi Othmane R.G.D.E.S. 75-71-75 221

Résultats Mid Amateurs

1er Rafi Mohd Amine Golf de Tazegzout 81-84 165

2ème Channane Abdelali Tony Jacklin Bouskoura 83-82 165

3ème Lahlou Naoufal Tony Jacklin Bouskoura 89-70 168

Cette 2ème édition a remporté un vif succès, près de 80 golfeurs ont participé à ce Grand Prix qui illustre l’ancrage du Maroc dans le golf international.

La remise des Prix a été présidée par Mohamed Chaïbi vice-président de la F.R.M.G. accompagné de Madame Eve Jarry qui représentait le Groupe Tikida et le club hôte ainsi que Jalil Benazzouz directeur sportif de la F.R.M.G.

La semaine prochaine, c’est à Marrakech que le prochain Grand Prix aura lieu.