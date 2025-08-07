France: Le déficit commercial s'établit à 7,7 milliards d’euros fin juin

Le déficit commercial de la France s'est établi à 7,7 milliards d'euros à fin juin, contre 7,6 milliards d'euros un mois auparavant, selon les chiffres des Douanes françaises, publiés jeudi.



Sur le mois de juin, les importations augmentent de 0,4 milliard d’euros pour atteindre 57,6 milliards d’euros, alors que les exportations augmentent de 0,3 milliard d’euros se hissant à 49,9 milliards d’euros, précise la même source.



Au deuxième trimestre 2025, le solde commercial affiche un déficit de 22,9 milliards d’euros. Entre avril et juin, les importations ont légèrement diminué (-0,4%) atteignant 171,7 milliards d’euros, alors que les exportations ont connu une plus fort recul (-2,3%) pour un total de 148,8 milliards d'euros.



Sur les six premiers mois de l'année, le déficit atteint 43 milliards d’euros, soit une dégradation de 4,4 milliards d’euros par rapport au deuxième semestre de l’année 2024.



Le solde des produits agricoles s’améliore (+0,4 milliard d’euros) mais reste "déficitaire" à -0,1 milliard d’euros, constatent les Douanes. "Cette hausse s’explique par une augmentation des exportations (+0,5 milliards d’euros) plus vive que celle des importations (+0,1 milliard d’euros)", explique la même source.



Le solde de l’énergie s’améliore également (+0,1 milliard d’euros) pour se chiffrer à -12,8 milliards d’euros. "Il est essentiellement porté par une hausse du solde des hydrocarbures naturels dont la baisse des importations (-2,0 milliards d’euros) fait plus que compenser celle des exportations (-0,3 milliards d’euros)", d'après les Douanes françaises, rapporte la MAP.



A l’inverse, les soldes des produits pétroliers raffinés et de l’électricité se dégradent respectivement de -0,4 milliard d’euros et -1,2 milliard d’euros, selon la même source.



Au deuxième trimestre 2025, les plus fortes détériorations du solde sont enregistrées avec l’Asie et l’Union européenne (UE), avec 1 milliard d’euros et 0,8 milliard d’euros respectivement.



Le solde s'est dégradé également avec l'Amérique (-0,6 milliard d'euros) et l'Afrique (-0,5 milliard d'euros). "Depuis l’entrée en vigueur des droits de douane additionnels provisoires aux États-Unis début avril, les exportations de la France vers les États-Unis diminuent légèrement en glissement annuel, moins que celles de ses principaux partenaires européens", constatent les Douanes.



"La hausse des importations originaires de la Chine, d’Asie du sud-est, du Mexique et du Canada pose la question d’un possible report vers la France et l’Union européenne d’une partie des exportations de ces pays", poursuivent-elles.



Quant à la diminution du solde avec l'Afrique, elle "s'explique principalement par la hausse des importations originaires de Libye, en particulier d'hydrocarbures naturels, et du Maroc, notamment d'automobiles", relèvent les Douanes.